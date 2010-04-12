На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 30,20/32,28-30 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра «односторонняя» торговля с доминированием оптового клиентского предложения, правда, сохранилась, а вот цены понизились: 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
Раз торговое сальдо -8 ярдов за год, то боюсь обоснованный гораздо выше. Конечно если сливать по 50-90 лямов зелени в день из ЗВР то пружину можно удерживать...долго ли?
Курс и 100 не поможет выровнять торговое сальдо, которое формируется не столько айфонами, сколько потребностями пром-сти и с/х, а также потерей российского рынка.
Мы, как и большинство стран - не бензоколонок и не мировых фабрик - обречены жить с отрицательным торговым сальдо, которое может быть эффективно скомпенсировано только инвестициями. А пока война - с этим будет плоховато.
прилетело из Телеграма "Вчера Украинский институт будущего продемонстрировал бета-модель экономики, которую выложили в онлайн. Теперь каждый может посмотреть какой эффект получит украинская экономика при изменении того или иного базового параметра. Работа продолжалась более полутора лет. Теперь этот инструмент будет применяться при расчёте прогнозов UIF"
fis написав:прилетело из Телеграма "Вчера Украинский институт будущего продемонстрировал бета-модель экономики, которую выложили в онлайн. Теперь каждый может посмотреть какой эффект получит украинская экономика при изменении того или иного базового параметра. Работа продолжалась более полутора лет. Теперь этот инструмент будет применяться при расчёте прогнозов UIF"
Около 12.20 котировки безналичного доллара на межбанке , пролонгировав снижение, обосновались на отметке 28,175/28,185 UAH/USD. «Регулятора с долларовым пылесосом на рынке пока не видно. По пятницам НБУ тяжел на подъем….Опять же, неформальный день банкира», - не отказал себе в шутке наш гуру.
Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 12,95 коп., составив 28,2311 UAH/USD.
Харьков тоже, 28,13 - 28,23. От максимальной покупки утром во вторник (29,30 - 29,40) уже больше гривни откатили. Похоже, что откупившимся вчера в подарок выдали новое дно. Но то такое. Всех денег не заработаешь. Да и не надо. Теперь главный вопрос - когда НБУ выйдет с покупкой?