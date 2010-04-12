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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6977697869796980

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:51

Привет из Днепра-6

По состоянию на 11.46 безналичный «американец», возобновив нисходящий тренд, опустился к 28,195/28,205 UAH/USD.

Дата: 30 ноября 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,15/28,27 UAH/USD
€ – 31,95/32,20 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB

На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 30,20/32,28-30 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра «односторонняя» торговля с доминированием оптового клиентского предложения, правда, сохранилась, а вот цены понизились: 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:55

  Moneta написав:
  Captain Obvious написав:А пару дней назад кому-то и курс 29.2 казался «экономически обоснованным, ниже уже не будет!» © ™ ®
Раз торговое сальдо -8 ярдов за год, то боюсь обоснованный гораздо выше. Конечно если сливать по 50-90 лямов зелени в день из ЗВР то пружину можно удерживать...долго ли?

Курс и 100 не поможет выровнять торговое сальдо, которое формируется не столько айфонами, сколько потребностями пром-сти и с/х, а также потерей российского рынка.

Мы, как и большинство стран - не бензоколонок и не мировых фабрик - обречены жить с отрицательным торговым сальдо, которое может быть эффективно скомпенсировано только инвестициями. А пока война - с этим будет плоховато.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:04

Re: Валютный рынок в контексте

есть приток валюты от "заробитчан". Нацбанк даже публикует статистику. Так что сальдо торгового баланса отрицательное, но это не критично для курса
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:05

Re: Валютный рынок в контексте

прилетело из Телеграма
"Вчера Украинский институт будущего продемонстрировал бета-модель экономики, которую выложили в онлайн. Теперь каждый может посмотреть какой эффект получит украинская экономика при изменении того или иного базового параметра. Работа продолжалась более полутора лет. Теперь этот инструмент будет применяться при расчёте прогнозов UIF"

https://model.uifuture.org/
fis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:24

  fis написав:прилетело из Телеграма
"Вчера Украинский институт будущего продемонстрировал бета-модель экономики, которую выложили в онлайн. Теперь каждый может посмотреть какой эффект получит украинская экономика при изменении того или иного базового параметра. Работа продолжалась более полутора лет. Теперь этот инструмент будет применяться при расчёте прогнозов UIF"

https://model.uifuture.org/

Шикарная модель!
Одновременное снижение налогов вдвое и повышение социалки вдвое дает рост ВВП и ср.ЗП
при этом вопрос "где брать деньги?" остается за кадром.
Только не юля
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:25

Привет из Днепра-7

Около 12.20 котировки безналичного доллара на межбанке , пролонгировав снижение, обосновались на отметке 28,175/28,185 UAH/USD. «Регулятора с долларовым пылесосом на рынке пока не видно. По пятницам НБУ тяжел на подъем….Опять же, неформальный день банкира», - не отказал себе в шутке наш гуру.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 12,95 коп., составив 28,2311 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

Рівне ще вниз 28.00-20
Корнеев
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:35

  Корнеев написав:Рівне ще вниз 28.00-20


Харьков тоже, 28,13 - 28,23.
От максимальной покупки утром во вторник (29,30 - 29,40) уже больше гривни откатили.
Похоже, что откупившимся вчера в подарок выдали новое дно. Но то такое. Всех денег не заработаешь. Да и не надо.
Теперь главный вопрос - когда НБУ выйдет с покупкой?
Tolevas
 
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