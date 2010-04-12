Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:31

Привет из Днепра-9



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности. На это указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 335,2 млн. грн. к отметке 56 949,4 млн. грн.



Около 10.04 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.02 в реальную сферу, упали до 28,25/28,30 UAH/USD.



Подтверждая разворот рынка безналичного доллара вниз, котировки «американца» на межбанке около 10.20 снова просели к 28,23/28,27 UAH/USD.



К 10.51 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 28,21/28,23 UAH/USD. «Полагаю, рынок доллара наконец то осознал свою перекупленность, инициировав возвращение с небес на землю», - резюмировал наш консультант.



Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.



Утренняя динамичная коррекция безналичного «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки

16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с некоторым ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 11.46 безналичный «американец», возобновив нисходящий тренд, опустился к 28,195/28,205 UAH/USD.



Около 12.20 котировки безналичного доллара на межбанке , пролонгировав снижение, обосновались на отметке 28,175/28,185 UAH/USD. «Регулятора с долларовым пылесосом на рынке пока не видно. По пятницам НБУ тяжел на подъем….Опять же, неформальный день банкира», - не отказал себе в шутке наш гуру.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 12,95 коп., составив 28,2311 UAH/USD.



Около 12.40 регулятор все-таки не устоял перед соблазнами валютного межбанка и выкупил с платформы Matching толику лишней, по его мнению, валюты по 28,1800 UAH/USD.



Рынок отреагировал на эту покупки НБУ котировками доллара на межбанке , упавшими к 28,17/28,18 UAH/USD.



По состоянию на 13.05 на межбанке котировки доллара установились на цифре 28,17/28,18 UAH/USD, сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Со слов непосредственных участников торгов, регулятор выкупил приличный объем валюты, лишь масштабной гривневой интервенцией можно было приостановить лавинообразный «медвежий» процесс в безналичной паре доллар-гривня.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,80/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по

10,0 коп.



Евро по сравнению с 29 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 29 ноября по спросу упал на 370 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу поднялось до отметки $1,1390, понизившись до $1,1389 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав к $1,1385 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 30,20/32,28-30 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра «односторонняя» торговля с доминированием оптового клиентского предложения, правда, сохранилась, а вот цены понизились: 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,35 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,423 UAH/RUB, Киев опт 28,20/28,40 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,20/28,40 UAH/USD, евро (опт) 32,10/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,40 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/26,33 UAH/USD, розница – 28,15/28,40 UAH/USD; Запорожье – 28,20/28,35 UAH/USD; евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 RUB/USD.



Похоже, в последний день осени на участников валютного межбанка снизошло всеобщее «просветление» - ранее игравшие на повышение пары доллар-гривня игроки «вдруг» осознали «перекупленность» доллара, инициировав его масштабные продажи и обвалив цены «американца».

Собственно, признаки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала появились еще в четверг, после 11.15 Киева, когда участники торгов увидели отсутствие перспектив в дальнейшей пролонгации взвинчивания долларовых цен.



Полагаю, в этом «просветлении» немалая заслуга наличного рынка, инициировавшего коррекцию пары доллар-гривня раньше под давлением клиентов, отказывавшихся приобретать СКВ по завышенным ценам. Не исключено, в подобном ключе действовала и часть импортеров на межбанке.



Последовавшее обвальное падение долларовых цен на валютном межбанке подтвердило исключительно спекулянтский характер предшествовавшего пятнице роста курса безналичного доллара, не имевшего ничего общего с рыночными реалиями.



Полагаю, пятничное вмешательство регулятора в торги может служить сигналом «согласии» НБУ на консолидацию текущих цен безналичного «американца» на уровнях вблизи отметки 28,00 UAH/USD или чуть выше. Есть вероятность, что остановить возможную коррекцию безналичного доллара в этом районе на ближайших торгах межбанка помогут покупки СКВ нерезиденты, у которых в первых числах декабря начнется сезон репатриации дивидендов. С другой стороны играть на стороне «зеленых медведей» будет терминация периода компенсации НДС Казначейством, который чрезмерно затянулся, являясь дополнительным источником дискомфорта на межбанке.



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