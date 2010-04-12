Могу передать электричкой или Новой почтой из ЗП.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:52
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:00
Re: Валютный рынок в контексте
Вчора вечері переглядав по 1+1, що на території де введено ВС немає проблем з сіллю та сірниками. А вся інша інформація це агенти Кремля
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:02
я сразу 26-го написал, что все стихнет за 2-3 дня (реально загон сдулся за сутки)
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:03
но вообще то дорогой соли- полно. Йодированной соли - полно. А вот обычной, та которая в синих бумажных пачках - всего пару пачек.
ЗЫ. мне уже не нужно. я уже себе купил. мне на 3 мес. хватит.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:10
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:14
это были цифры на заборе, равно как и продажа по 31,5.
банальное загонялово от харьковских барыг, в котором вы тут принимали активнейшее участие.
особенно учитывая обширное присутствие харьковчан на форуме.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:34
Re: Валютный рынок в контексте
Самое время сказочных историй про сдал котлетку по 29+,встал назад по 28.20,только где все? Только оксанка с "другом" сливалась и капитан из Одессы?
Вот что значит отсутствие гривен у народонаселения,уже даже ВП толком ни на кого не действует,плюс НБУ ультрапрофессионален,задушил в зародыше попытки "раскачать",сейчас станет на покупку при курсе 28,откупит слитое назад за недельку,максимум две, сессий)))
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