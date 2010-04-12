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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6979698069816982

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 949
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
605
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку

Могу передать электричкой или Новой почтой из ЗП.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

dima_beleb написав:ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?

Вчора вечері переглядав по 1+1, що на території де введено ВС немає проблем з сіллю та сірниками. А вся інша інформація це агенти Кремля :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:02

  Captain Obvious написав:А пару дней назад кому-то и курс 29.2 казался «экономически обоснованным, ниже уже не будет!» © ™ ®


я сразу 26-го написал, что все стихнет за 2-3 дня (реально загон сдулся за сутки)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:03

  Zochan написав:
dima_beleb написав:ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?

Вчора вечері переглядав по 1+1, що на території де введено ВС немає проблем з сіллю та сірниками. А вся інша інформація це агенти Кремля :)

но вообще то дорогой соли- полно. Йодированной соли - полно. А вот обычной, та которая в синих бумажных пачках - всего пару пачек.
ЗЫ. мне уже не нужно. я уже себе купил. мне на 3 мес. хватит.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:08

dima_beleb

Валютный рынок.

Угу...

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LEXX
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:10

  LEXX написав:dima_beleb

Валютный рынок.

Угу...

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у них на складах или разведанных запасов?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:14

  Tolevas написав:От максимальной покупки утром во вторник (29,30 - 29,40)...

это были цифры на заборе, равно как и продажа по 31,5.
банальное загонялово от харьковских барыг, в котором вы тут принимали активнейшее участие.
особенно учитывая обширное присутствие харьковчан на форуме.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:34

Re: Валютный рынок в контексте

Самое время сказочных историй про сдал котлетку по 29+,встал назад по 28.20,только где все? Только оксанка с "другом" сливалась и капитан из Одессы?

Вот что значит отсутствие гривен у народонаселения,уже даже ВП толком ни на кого не действует,плюс НБУ ультрапрофессионален,задушил в зародыше попытки "раскачать",сейчас станет на покупку при курсе 28,откупит слитое назад за недельку,максимум две, сессий)))
somilitark
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