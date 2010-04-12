dima_beleb написав:Харьков. Утро 11:00. Район Одесской. Обменки светят дружно 28,70 Обменка в "классе" светит 29,70 Лишний раз убеждаюсь, что я живу в дорогом районе. ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?
Народ делает семгу слабого посола на грядущие выходные.
dima_beleb написав:Харьков. Утро 11:00. Район Одесской. Обменки светят дружно 28,70 Обменка в "классе" светит 29,70 Лишний раз убеждаюсь, что я живу в дорогом районе. ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?
Народ делает семгу слабого посола на грядущие выходные.
Может, кто-то так и говорил, но на форуме ни одного такого поста ("ниже уже не будет!") не видел. А насчёт "экономически обоснованного" вполне возможно прав Moneta, что "боюсь, обоснованный гораздо выше".
Starikan
Курс и 100 не поможет выровнять торговое сальдо, которое формируется не столько айфонами, сколько потребностями пром-сти и с/х, а также потерей российского рынка.
dima_beleb написав:Харьков. Утро 11:00. Район Одесской. Обменки светят дружно 28,70 Обменка в "классе" светит 29,70 Лишний раз убеждаюсь, что я живу в дорогом районе. ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?
Курсы в обменках в "Классе" всегда потрясают воображение. С солью Вам просто не повезло - вчера в вечером в "Восторге" было полно самой разной (правда, мелкой йодированной не увидел).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Экспорт возрос на 10-15%, но при этом чудовищно возрос импорт, особенно в III квартале (откуда такой скачок, непонятно). За 3 квартала 2018 он превысил весь импорт за 2015 год. Интересно бы посмотреть структуру. Может быть, я и неправ. И с услугами слабее в этом году (упал экспорт).
Starikan написав:Экспорт возрос на 10-15%, но при этом чудовищно возрос импорт, особенно в III квартале (откуда такой скачок, непонятно). За 3 квартала 2018 он превысил весь импорт за 2015 год.
я надеюсь, понимете, что оно не просто так значит - есть спрос есть возможность оплатить есть валюта которая откуда-то пришла причем - исходя из официального баланса торговли - пришла втемную откуда? как? возможно, заробитчане больше ввели чем раньше предполагалось возможно, стал по каким-то причинам выгоден серый экспорт но факт - появилась валюта неучтенная официальной статистикой
Два дні тому я писав форумним колегам: "Астанавітесь !!! Ще наїстеся ягелю за 28.10 - 28.15 грн.". Ні, відписувалися досвідчені спекулі, зранку біжимо хапати за 28.50 грн., поки дають. Сам роблю і усім раджу: дивіться на економічний процес через призму політики. Політика - первинна, економіка - другорядна. Вибори, колеги, ви-бо-ри !!! Можуть бути стрибки курсу долара, але врешті-решт усе повернеться на недратівливий для виборця рівень.