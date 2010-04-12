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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6981698269836984>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:06

  dima_beleb написав:Харьков. Утро 11:00. Район Одесской. Обменки светят дружно 28,70
Обменка в "классе" светит 29,70 :)
Лишний раз убеждаюсь, что я живу в дорогом районе.
ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?


Народ делает семгу слабого посола на грядущие выходные.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:31

  дядя Caша написав:
  dima_beleb написав:Харьков. Утро 11:00. Район Одесской. Обменки светят дружно 28,70
Обменка в "классе" светит 29,70 :)
Лишний раз убеждаюсь, что я живу в дорогом районе.
ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?


Народ делает семгу слабого посола на грядущие выходные.

US

а я бычков вялю... :roll:
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:37

  Captain Obvious написав:А пару дней назад кому-то и курс 29.2 казался «экономически обоснованным, ниже уже не будет!» © ™ ®

Может, кто-то так и говорил, но на форуме ни одного такого поста ("ниже уже не будет!") не видел.
А насчёт "экономически обоснованного" вполне возможно прав Moneta, что "боюсь, обоснованный гораздо выше".

Starikan
Курс и 100 не поможет выровнять торговое сальдо, которое формируется не столько айфонами, сколько потребностями пром-сти и с/х, а также потерей российского рынка.

Отчасти Вы правы, но тем не менее в 2015 сальдо было гораздо лучше.
Я позавчера (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4511822#p4511822 приводил цифры сальдо в 2015 -1704 млн. долл, за 3 квартала этого -8598 млн., т.е. за год будет в 6-7 раз выше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:46

  dima_beleb написав:Харьков. Утро 11:00. Район Одесской. Обменки светят дружно 28,70
Обменка в "классе" светит 29,70 :)
Лишний раз убеждаюсь, что я живу в дорогом районе.
ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?

Курсы в обменках в "Классе" всегда потрясают воображение.
С солью Вам просто не повезло - вчера в вечером в "Восторге" было полно самой разной (правда, мелкой йодированной не увидел).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:47

Терноп.обл. , віддають 28,1

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:49

  ЛАД написав: Starikan
Курс и 100 не поможет выровнять торговое сальдо, которое формируется не столько айфонами, сколько потребностями пром-сти и с/х, а также потерей российского рынка.
Отчасти Вы правы, но тем не менее в 2015 сальдо было гораздо лучше.
Я позавчера (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4511822#p4511822 приводил цифры сальдо в 2015 -1704 млн. долл, за 3 квартала этого -8598 млн., т.е. за год будет в 6-7 раз выше.

Экспорт возрос на 10-15%, но при этом чудовищно возрос импорт, особенно в III квартале (откуда такой скачок, непонятно). За 3 квартала 2018 он превысил весь импорт за 2015 год. Интересно бы посмотреть структуру. Может быть, я и неправ.
И с услугами слабее в этом году (упал экспорт).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Starikan написав:Экспорт возрос на 10-15%, но при этом чудовищно возрос импорт, особенно в III квартале (откуда такой скачок, непонятно). За 3 квартала 2018 он превысил весь импорт за 2015 год.

я надеюсь, понимете, что оно не просто так
значит - есть спрос
есть возможность оплатить
есть валюта
которая откуда-то пришла
причем - исходя из официального баланса торговли - пришла втемную
откуда? как?
возможно, заробитчане больше ввели чем раньше предполагалось
возможно, стал по каким-то причинам выгоден серый экспорт
но факт - появилась валюта неучтенная официальной статистикой
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:00

  Senkiv написав:Терноп.обл. , віддають 28,1

*Відправлено з Чату

Два дні тому я писав форумним колегам: "Астанавітесь !!! Ще наїстеся ягелю за 28.10 - 28.15 грн.". Ні, відписувалися досвідчені спекулі, зранку біжимо хапати за 28.50 грн., поки дають. Сам роблю і усім раджу: дивіться на економічний процес через призму політики. Політика - первинна, економіка - другорядна. Вибори, колеги, ви-бо-ри !!! Можуть бути стрибки курсу долара, але врешті-решт усе повернеться на недратівливий для виборця рівень.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:04

  ihorkyiv написав:Можуть бути стрибки курсу долара, але врешті-решт усе повернеться на недратівливий для виборця рівень.

А можно вернуть на 13,ну хотя бы 20?
А то всё что выше для меня очень чувствительно :?
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:07

  somilitark написав:
  ihorkyiv написав:Можуть бути стрибки курсу долара, але врешті-решт усе повернеться на недратівливий для виборця рівень.

А можно вернуть на 13,ну хотя бы 20?
А то всё что выше для меня очень чувствительно :?

Откроется рынок земли будет по 20
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