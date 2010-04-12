Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 12,19 коп., на торгах пятницы повысился на 16,81 коп., оказавшись на уровне 28,2228 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,75 коп., составил 28,2311 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 28,25/28,30, а спустя 14 минут, доллар, увеличив темп снижения, консолидировался на отметке 28,23/28,27 UAH/USD.



Динамичная коррекция цен безналичного «американца» уже в дебюте торгов с одной стороны стала пролонгацией послеобеденного отката курса СКВ на торгах 29-го, с другой, базировалась на очевидной перекупленности доллара случившейся на предыдущих сессиях последней недели ноября. Валютные спекулянты признали бесперспективным дальнейшее взвинчивание цен, решив зафиксировать прибыль. Подобному варианту сценария способствовало стартовавшее раньше снижение цен на наличном рынке.



Около 10.50 доллар на межбанке понизился к 28,21/28,23 UAH/USD, взяв с этого момента практически часовой тайм-аут в коррекции, возобновив снижение с 11.45 Киева до 28,185/28,205 UAH/USD.

Пополудни, на 12.20 «американец» упал до 28,175/28,185 UAH/USD, и это привлекло внимание регулятора, вскоре появившегося на рынке с выкупом заметного объема гривневой ликвидности с платформы Matching по 28,18 UAH/USD. Непосредственные участники торгов отмечают приличную сумму СКВ, переместившуюся с рынка в резервы регулятора, подчеркивая, что лишь значительной покупкой удалось остановить ставшим лавинообразным «медвежий» тренд рынка безналичного доллара на уровне 28,17/28,18 UAH/USD, который СКВ не покидала до 13.20 Киева.



Судя по тому, что с 13.20 до самого завершения пятничных торгов доллар на межбанке ограничился расширением спреда до 28,17/28,20 UAH/USD, действия НБУ оказались эффективными.



В районе этой отметки, на уровне 28,17/28,20 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 30 ноября.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2228 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,55% с 28,0672 UAH/USD до 28,2228 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 ноября, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, наблюдавшееся в течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен.

«Искусственность» этого подорожание подтвердилась пятничным стремительным падением цен, остановленным лишь вмешательством регулятора.



Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами скопилась заметная ликвидность СКВ, которая обрушился 30-го.



В-третьих, толчком для смены тренда послужила стартовавшая раньше коррекция доллара на наличном рынке.



В-четвертых, Казначейство перестало выбрасывать на рынок заметные объемы гривневой ликвидности компенсации НДС, давая формальный повод для «бычьего» тренда рынка доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.



Во-вторых, в пятницу наблюдались агрессивные продажи избыточной долларовой ликвидности, на которую находились покупатели в лице импортеров, у которых наступили сроки расчетов с зарубежными партнерами.



В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив долларовые излишки с платформы Matching в заметном объеме.





Дата: 30 ноября 2018 г. 16.29

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,10/28,18 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,15/28,22 UAH/USD)

€ 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,28 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,00/32,28 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.



После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.



Равновесие покупок и продаж по итогам пятницы удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «четверку» с минусом, констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии.







Дата: 30 ноября 2018 г. на 16.05



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,20/28,25 UAH/USD (с утра - 28,25/28,35 UAH/USD, к полудню - 28,15/28,27 UAH/USD)

€ – 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,30 UAH/EUR, к полудню - 31,95/32,20 UAH/EUR)

RUB 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)



US





