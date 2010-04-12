Экспорт возрос на 10-15%, но при этом чудовищно возрос импорт, особенно в III квартале (откуда такой скачок, непонятно). За 3 квартала 2018 он превысил весь импорт за 2015 год. Интересно бы посмотреть структуру. Может быть, я и неправ. И с услугами слабее в этом году (упал экспорт).
В эту чёрную пятницу лично я затарился бытовухой больше, чем купил её с 2015 года.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 12,19 коп., на торгах пятницы повысился на 16,81 коп., оказавшись на уровне 28,2228 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,75 коп., составил 28,2311 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 28,25/28,30, а спустя 14 минут, доллар, увеличив темп снижения, консолидировался на отметке 28,23/28,27 UAH/USD.
Динамичная коррекция цен безналичного «американца» уже в дебюте торгов с одной стороны стала пролонгацией послеобеденного отката курса СКВ на торгах 29-го, с другой, базировалась на очевидной перекупленности доллара случившейся на предыдущих сессиях последней недели ноября. Валютные спекулянты признали бесперспективным дальнейшее взвинчивание цен, решив зафиксировать прибыль. Подобному варианту сценария способствовало стартовавшее раньше снижение цен на наличном рынке.
Около 10.50 доллар на межбанке понизился к 28,21/28,23 UAH/USD, взяв с этого момента практически часовой тайм-аут в коррекции, возобновив снижение с 11.45 Киева до 28,185/28,205 UAH/USD. Пополудни, на 12.20 «американец» упал до 28,175/28,185 UAH/USD, и это привлекло внимание регулятора, вскоре появившегося на рынке с выкупом заметного объема гривневой ликвидности с платформы Matching по 28,18 UAH/USD. Непосредственные участники торгов отмечают приличную сумму СКВ, переместившуюся с рынка в резервы регулятора, подчеркивая, что лишь значительной покупкой удалось остановить ставшим лавинообразным «медвежий» тренд рынка безналичного доллара на уровне 28,17/28,18 UAH/USD, который СКВ не покидала до 13.20 Киева.
Судя по тому, что с 13.20 до самого завершения пятничных торгов доллар на межбанке ограничился расширением спреда до 28,17/28,20 UAH/USD, действия НБУ оказались эффективными.
В районе этой отметки, на уровне 28,17/28,20 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 30 ноября.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2228 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,55% с 28,0672 UAH/USD до 28,2228 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 30 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 30 ноября, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, наблюдавшееся в течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен. «Искусственность» этого подорожание подтвердилась пятничным стремительным падением цен, остановленным лишь вмешательством регулятора.
Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами скопилась заметная ликвидность СКВ, которая обрушился 30-го.
В-третьих, толчком для смены тренда послужила стартовавшая раньше коррекция доллара на наличном рынке.
В-четвертых, Казначейство перестало выбрасывать на рынок заметные объемы гривневой ликвидности компенсации НДС, давая формальный повод для «бычьего» тренда рынка доллара.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 ноября выросли, имея для этого следующие причины.
Во-первых, на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.
Во-вторых, в пятницу наблюдались агрессивные продажи избыточной долларовой ликвидности, на которую находились покупатели в лице импортеров, у которых наступили сроки расчетов с зарубежными партнерами.
В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив долларовые излишки с платформы Matching в заметном объеме.
Дата: 30 ноября 2018 г. 16.29 Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 28,10/28,18 UAH/USD (с утра 28,45/28,60 UAH/USD, к полудню 28,15/28,22 UAH/USD) € 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра 32,10/32,40 UAH/EUR, к полудню 32,00/32,28 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 30 ноября стартовали в условиях относительного равновесия покупок и продаж при незначительном преобладании клиентского предложения.
До полудня на столичном рынке наличных наблюдался нисходящий тренд в котировках доллара и евро на откате курса СКВ на межбанке и активизации клиентских предложений доллара.
На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 32,00/32,28 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.
После обеда на киевском рынке сохранился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Цены снижались под давлением клиентского «приноса» и в рамках мероприятий по балансировке спроса и предложения.
Равновесие покупок и продаж по итогам пятницы удалось сохранить, однако высокая курсовая динамика и нехватка гривни немного «повредили» обороты – ликвидность, заслужив от столичных валютчиков «четверку» с минусом, констатировала незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
Дата: 30 ноября 2018 г. на 16.05
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,20/28,25 UAH/USD (с утра - 28,25/28,35 UAH/USD, к полудню - 28,15/28,27 UAH/USD) € – 32,00/32,15 UAH/EUR (с утра – 32,10/32,30 UAH/EUR, к полудню - 31,95/32,20 UAH/EUR) RUB 0,418/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)
Обсяги імпорту товарів становили 5.1млрд дол. США. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 25.9% (у серпні-на 19.9%)за рахунок імпорту нафтопродуктів та газу. Обсяги неенергетичного імпорту зросли на 14.5% (у серпні – на 16.4%), в основному за рахунок імпорту: продукції машинобудування – на 22.6% (у серпні – на 20.4%); промислових виробів – на 36.3% (у серпні – на 36.0%); продукції хімічної промисловості – на 5.4% (у серпні – на 4.8%); чорних та кольорових металів – на 7.7% (у серпні – на 31.4%). За січень ‒ вересень 2018 року найбільше в номінальному вимірі зростали обсяги імпорту з країн ЄС (на 1.8 млрд дол. США або 14.0%), проте частка країн ЄС у загальному імпорті скоротилася з 37.4% до 36.8%. Обсяги імпорту з країн Азії та Росії зросли відповідно на 1.7 млрд дол. США (23.6%) та на 1.0 млрд дол. США (21.1%). Частка країн Азії в загальному обсязі імпорту збільшилася з 20.0% до 21.4%, а частка Росії зросла з 13.6% до 14.3%. ..... 3.Усі зміни показників у процентному відношенні наведено порівняно з показниками відповідного періоду минулого року, якщо не зазначено інше.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 30 лис, 2018 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Starikan написав:Экспорт возрос на 10-15%, но при этом чудовищно возрос импорт, особенно в III квартале (откуда такой скачок, непонятно). За 3 квартала 2018 он превысил весь импорт за 2015 год. Интересно бы посмотреть структуру. Может быть, я и неправ. И с услугами слабее в этом году (упал экспорт).
Здравствуйте . Всем Здоровья и Удачи.
Импорт вырос из за таких как я. Я не стал ждать декабрь и январь , а просто сейчас уже получил свой заказ за три месяца .(ноя.дек.янв.). Транспорт взлетает по цене,перевозчиков очень мало и" дерут 12 шкур". Таможня все просматривает через" уретру" и как показывает опыт, обязательно находят , что на поддоне стоит немецкий штамп , а не польский. Короче, в декабре лучше не возить. Думаю , что существует еще причины. К этому году люди чуть подзаработали , приоделись , переобули машины (у меня почти 16 тыс ушло), обновлялись в бытовой технике ну и т.д.
Tolevas написав:От максимальной покупки утром во вторник (29,30 - 29,40)...
это были цифры на заборе, равно как и продажа по 31,5. банальное загонялово от харьковских барыг, в котором вы тут принимали активнейшее участие. особенно учитывая обширное присутствие харьковчан на форуме.
Если вы не в курсе, сами же писали, что валютой не играетесь, то лучше не пишите о том, чего не знаете, людям, которые в курсе. Бесполезно обсуждать курс устриц с теми, кто их не ел. Если бы я не знал человека, сдавшего по 29,30, и не знал, как работает именно эта обменка, всегда ставящая реальные курсы и их же по телефону подтверждающая, то не писал бы. Завидуйте удачливым молча. И я, оказывается загонял, публикуя сладкие курсы для слива Не умеете вы в логику, ох не умеете. А все потому, что не имеете отношения к операциям с валютой. Спросите у Гагарина, когда появится, почем реально брали на себя его ближайшие конкуренты.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 30 лис, 2018 16:44, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:......... Импорт вырос из за таких как я. Я не стал ждать декабрь и январь , а просто сейчас уже получил свой заказ за три месяца .(ноя.дек.янв.). Транспорт взлетает по цене,перевозчиков очень мало и" дерут 12 шкур". Таможня все просматривает через" уретру" и как показывает опыт, обязательно находят , что на поддоне стоит немецкий штамп , а не польский. Короче, в декабре лучше не возить.
"Сейчас" - это уже 4-й квартал, а Starikan пишет о результатах первых 3-х кварталов, и данные НБУ, кот. я привёл, тоже за первые 3 квартала. Хотя насчёт декабря ("лучше не возить") согласен, такое, действительно, "имеет место быть".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
dima_beleb написав:Харьков. Утро 11:00. Район Одесской. Обменки светят дружно 28,70 Обменка в "классе" светит 29,70 Лишний раз убеждаюсь, что я живу в дорогом районе. ЗЫ. Соль в супермаркете разобрали. взял себе последнюю пачку. К чему бы это?
Народ делает семгу слабого посола на грядущие выходные.
US
А я в духовке запекаю. Семгу, форель. Вот дурак. Правда, говорят, что соль - белая смерть. Ну после сахара. Немножко йодированной вроде нормально.