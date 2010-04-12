Це треба було зробити 2-го грудня 1991 року. Тоді б не було у нас ні попередніх, ні нинішніх проблем з політикою, економікою і воєнними негараздами.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:55
Тепер московитської готівки в Україні стане менше. Можливий навіть дефіцит. )) "Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам"
Це треба було зробити 2-го грудня 1991 року. Тоді б не було у нас ні попередніх, ні нинішніх проблем з політикою, економікою і воєнними негараздами.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:57
ЛАД
Постараюсь еще раз объяснить.
Импортеры ,которых знаю я, завозили именно заранее, Т.Е. в третьем квартале.
Связанно с морскими перевозками ,автомобильными ,ну там хороший курс доллара, хорошая на море погода , не в снегу дороги ,доступность транспорта, другие сложности ....
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:58
Хотел написать про разговор с товарищем, который сегодня после выхода НБУ не выдержал и откупился (28,20-28,23), хотя я ему и говорил, что в понедельник по инерции МБ может еще чуть вниз пролететь.
Но не буду, тут уже тролли с высунутыми языками ждут еды.
Моя миссия (его информационная поддержка) закончена.
Оставляю форум слабакам и трусам, побоявшимся прокатиться, фомам неверующим без опыта реальных операций, троллям без денег.
А товарищ, кстати, не очень доволен как-то. Нездоровый, говорит, адреналин. Лучше бы с парашютом прыгнул. Это только кажется, что два часа потратил и лишних 385 долларов в кармане. А следить весь день, а переживать. Причем не только до откупа, но и после (а вдруг прогадал и купил бы дешевле). "да ну его на ..." (его слова). Так что может и правы те, кто не стал заморачиваться. Только вот, если уже не решились, то не надо завидовать и искать способы для самоуспокоения ("это все неправда!", "вивсеврети!").
Ну а я теперь могу со спокойной душой отдохнуть от форума.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:00
Вот только структура этих 5.1 млрд, к сожалению, не раскрыта. Приведены только проценты роста по позициям, но они ничего не значат без указания абсолютных цифр. Хотя процентный рост промтоваров впечатляет. Впрочем, так же, как и энергоносителей.
5.1 млрд только за август. За III квартал 15 млрд. Такими темпами за год будет 50-55.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 30 лис, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:05
Tolevas
Всего Вам хорошего и доброго.
От физмата Запорожского универа тоже Привет и Удачи.(я не шучу)
Заработать побольше и огромного Здоровья.
....Ну напишу все таки , а то в голове все крутится
...там спор был с Сомиком за стоимость проезда от Бердычева(с ошибкой) в Киев...и за рубежом .
В этом году от Вены до Будапешта билет как стоил 25 евро , так и стоит.
Думаю , что будете заглядывать...)))
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:09
А на таможне же очередная "контрабанда стоп",авто(даже НОВЫЕ) стали считать не по нетто цене,а по брутто,возврат НДС? НЕТ таможня про такое не слыхала ,причём идёт например контейнер с замками,у него стоимость 17 000 у.е. из чины,раньше его таможили по инвойсу 5.к.у.е,а сейчас я уверен,что таможенники соберут дань как с 25000 у.е.,не согласных маринуют месяцами в порту или на "очень дешёвых таможенных складах"
Ну а по нефти\газу\топливу,может глянете на форекс,именно в 3-м квартале некислый рост был год к году,сейчас попустит)))
Смотрите на хроники межбанка,на табло обменок, почему тогда НБУ постоянно выкупает?
Люди,включайте голову,а не медитируйте на сотки,которые не растут в цене даже при ВП!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13
Спасибо за пожелания. Да пока еще чай допиваю, читаю, как тут тролли в истерике бьются. А в Европе тоже все дорожает постоянно. В Вене проезд в метро в 2003-м году стоил 1,5 Евро, а сейчас уже 2,20 или больше (2,20 застал три года назад). Так что стенать, что у нас дорожает, ну как-то несерьезно, особенно учитывая изначальную запредельную дешевизну.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:15
Днепровские денег не жалеют
Только не юля
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:17
О чем ты?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:22
Re: Валютный рынок в контексте
Кто отказался сливать по 28.7- 29.00 будет сливать летом по 26.00.
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