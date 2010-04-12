Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:58

Хотел написать про разговор с товарищем, который сегодня после выхода НБУ не выдержал и откупился (28,20-28,23), хотя я ему и говорил, что в понедельник по инерции МБ может еще чуть вниз пролететь.

Но не буду, тут уже тролли с высунутыми языками ждут еды.

Моя миссия (его информационная поддержка) закончена.

Оставляю форум слабакам и трусам, побоявшимся прокатиться, фомам неверующим без опыта реальных операций, троллям без денег.

А товарищ, кстати, не очень доволен как-то. Нездоровый, говорит, адреналин. Лучше бы с парашютом прыгнул. Это только кажется, что два часа потратил и лишних 385 долларов в кармане. А следить весь день, а переживать. Причем не только до откупа, но и после (а вдруг прогадал и купил бы дешевле). "да ну его на ..." (его слова). Так что может и правы те, кто не стал заморачиваться. Только вот, если уже не решились, то не надо завидовать и искать способы для самоуспокоения ("это все неправда!", "вивсеврети!").

Ну а я теперь могу со спокойной душой отдохнуть от форума.