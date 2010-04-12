RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6983698469856986>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:55

Тепер московитської готівки в Україні стане менше. Можливий навіть дефіцит. )) "Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам" https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... iyanam.htm
Це треба було зробити 2-го грудня 1991 року. Тоді б не було у нас ні попередніх, ні нинішніх проблем з політикою, економікою і воєнними негараздами.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 276
З нами з: 01.05.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:57

ЛАД

Постараюсь еще раз объяснить.
Импортеры ,которых знаю я, завозили именно заранее, Т.Е. в третьем квартале.
Связанно с морскими перевозками ,автомобильными ,ну там хороший курс доллара, хорошая на море погода , не в снегу дороги ,доступность транспорта, другие сложности ....
холява
2
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1599 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:58

Хотел написать про разговор с товарищем, который сегодня после выхода НБУ не выдержал и откупился (28,20-28,23), хотя я ему и говорил, что в понедельник по инерции МБ может еще чуть вниз пролететь.
Но не буду, тут уже тролли с высунутыми языками ждут еды.
Моя миссия (его информационная поддержка) закончена.
Оставляю форум слабакам и трусам, побоявшимся прокатиться, фомам неверующим без опыта реальных операций, троллям без денег.
А товарищ, кстати, не очень доволен как-то. Нездоровый, говорит, адреналин. Лучше бы с парашютом прыгнул. Это только кажется, что два часа потратил и лишних 385 долларов в кармане. А следить весь день, а переживать. Причем не только до откупа, но и после (а вдруг прогадал и купил бы дешевле). "да ну его на ..." (его слова). Так что может и правы те, кто не стал заморачиваться. Только вот, если уже не решились, то не надо завидовать и искать способы для самоуспокоения ("это все неправда!", "вивсеврети!").
Ну а я теперь могу со спокойной душой отдохнуть от форума.
Tolevas
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 06.03.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:00

  ЛАД написав:
Обсяги імпорту товарів становили 5.1млрд дол. США.

Вот только структура этих 5.1 млрд, к сожалению, не раскрыта. Приведены только проценты роста по позициям, но они ничего не значат без указания абсолютных цифр. Хотя процентный рост промтоваров впечатляет. Впрочем, так же, как и энергоносителей.
  ЛАД написав: "Сейчас" - это уже 4-й квартал, а Starikan пишет о результатах первых 3-х кварталов, и данные НБУ, кот. я привёл, тоже за первые 3 квартала.

5.1 млрд только за август. За III квартал 15 млрд. Такими темпами за год будет 50-55.
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 30 лис, 2018 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15059
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 2237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:05

Tolevas


Всего Вам хорошего и доброго.
От физмата Запорожского универа тоже Привет и Удачи.(я не шучу)
Заработать побольше и огромного Здоровья.


....Ну напишу все таки , а то в голове все крутится

...там спор был с Сомиком за стоимость проезда от Бердычева(с ошибкой) в Киев...и за рубежом .
В этом году от Вены до Будапешта билет как стоил 25 евро , так и стоит.
Думаю , что будете заглядывать...)))
холява
2
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1599 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:09

  Starikan написав: Хотя процентный рост промтоваров впечатляет. Впрочем, так же, как и энергоносителей.

А на таможне же очередная "контрабанда стоп",авто(даже НОВЫЕ) стали считать не по нетто цене,а по брутто,возврат НДС? НЕТ таможня про такое не слыхала ,причём идёт например контейнер с замками,у него стоимость 17 000 у.е. из чины,раньше его таможили по инвойсу 5.к.у.е,а сейчас я уверен,что таможенники соберут дань как с 25000 у.е.,не согласных маринуют месяцами в порту или на "очень дешёвых таможенных складах" :?

Ну а по нефти\газу\топливу,может глянете на форекс,именно в 3-м квартале некислый рост был год к году,сейчас попустит)))
Смотрите на хроники межбанка,на табло обменок, почему тогда НБУ постоянно выкупает?
Люди,включайте голову,а не медитируйте на сотки,которые не растут в цене даже при ВП!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9922
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:13

  холява написав:Tolevas


Всего Вам хорошего и доброго.
От физмата Запорожского универа тоже Привет и Удачи.(я не шучу)
Заработать побольше и огромного Здоровья.


....Ну напишу все таки , а то в голове все крутится

...там спор был с Сомиком за стоимость проезда от Бердычева(с ошибкой) в Киев...и за рубежом .
В этом году от Вены до Будапешта билет как стоил 25 евро , так и стоит.
Думаю , что будете заглядывать...)))


Спасибо за пожелания. Да пока еще чай допиваю, читаю, как тут тролли в истерике бьются. А в Европе тоже все дорожает постоянно. В Вене проезд в метро в 2003-м году стоил 1,5 Евро, а сейчас уже 2,20 или больше (2,20 застал три года назад). Так что стенать, что у нас дорожает, ну как-то несерьезно, особенно учитывая изначальную запредельную дешевизну.
Tolevas
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 06.03.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:15

  Навуходоносор написав:
  vovan_prm написав:Шикарная модель!

Частенько бываю рядом на Гончара (если это тот самый). До сегодняшнего дня думал что это чья-та мойка/кормушка/приватный проект. Уж больно пафосные особняк и лого :) Знакомые там офис снимали

Днепровские денег не жалеют :evil:
Только не юля
vovan_prm
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 09.09.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:17

  vovan_prm написав:
  Навуходоносор написав:
  vovan_prm написав:Шикарная модель!

Частенько бываю рядом на Гончара (если это тот самый). До сегодняшнего дня думал что это чья-та мойка/кормушка/приватный проект. Уж больно пафосные особняк и лого :) Знакомые там офис снимали

Днепровские денег не жалеют :evil:

О чем ты?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 02.03.15
Подякував: 272 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:22

Re: Валютный рынок в контексте

Кто отказался сливать по 28.7- 29.00 будет сливать летом по 26.00.
UA
 
Повідомлень: 3211
З нами з: 19.07.08
Подякував: 255 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6983698469856986>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, Vitaka і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1375573
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1380, 1381, 1382
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13816 1575828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 17:09
Vitaka
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64282)
30.11.2018 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.