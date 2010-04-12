Tolevas написав: Ну а я теперь могу со спокойной душой отдохнуть от форума.
Шо опять синус с крейзимодом покидает нас,где номер карты,мы с Чаем скинемся на лекарства
Как только я тебе предложу поспорить на деньги о том, что я не имею никакого отношения, например, к некому синусу, ты же сразу сольешься Как уже сливался. Ты же только бесплатно тявкать можешь И Чай сольется. Все вы такие. Бесплатные. А лекарства с таким количеством желчи и гноя внутри тебе самому понадобятся.
когда нет аргументов,переходим на подзаборную лексику? эх,оксана анаксо))) а что спорить?трудно зайти с телефона,пойти симкарту новую купить за 25 грн,ради сотки? ты за проезд не можешь 5 гривен уплатить,плачешь и бандитом прикрываешься,ради 2800 грн и воробья в поле загоняешь [/quote]
Предлагаю участникам этого содержательного диалога самим убрать за собой.
UA написав:Кто отказался сливать по 28.7- 29.00 будет сливать летом по 26.00.
Потерпите,ещё есть традиционный предновогодний распил бюджета,так что 28.50 вполне возможно,а уже потом 26,хотя ...если победит одна жиночка(не оксанка),то один мужчина может через НБУ ей очень огорчить победу,как было сделано осенью 2008-го
2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.
ihorkyiv написав:Тепер московитської готівки в Україні стане менше. Можливий навіть дефіцит. )) "Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам" https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... iyanam.htm Це треба було зробити 2-го грудня 1991 року. Тоді б не було у нас ні попередніх, ні нинішніх проблем з політикою, економікою і воєнними негараздами.
Что ещё надо было запретить7 "Железный занавес" мы уже проходили.
холява Возможно, Вы правы, не могу спорить - данных не имею. Но сомневаюсь, что импортёры массово платят в 3-ем квартале за товар, кот. им понадобится в 1-м кв. следующего года, а НБУ, полагаю, считает именно по прошедшим деньгам (хотя не уверен). Но если Вы правы, то в 4-м кв. должно быть снижение импорта - посмотрим.
Starikan Учтите, что % роста указаны сент.2018/сент.2017, а не с начала года. За 2-ой кв.
Обсяги експорту товарів становили 10.8 млрд дол. США. Зростання відбулося за всіма основними групами товарів, у тому числі: металургійною продукцією – на 41.4%;... Обсяги імпорту товарів становили 13.0 млрд. дол. США. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 21.3%, а неенергетичного імпорту – на 11.9% у річному вимірі, у тому числі завдяки: ..... продовольчим товарам – на 23.3%; ... Профіцит торгівлі послугами становив 230 млн дол. США (у ІІ кварталі 2017 року – 259 млн дол. США). ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
дядя Caша написав:1. Благодарю дискутеров за проведенную работу.
2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.
Спасибо.
US
Судя по тому,как отнеслись футбольные клубы(заграничные) к ВП,то намерения(перепуг) у них серьёзный и реальный,думаю будут брать скв на все возможные кредитные билеты НБУ загасит самых нервных и всё будет хорошо,а тут ещё Маркарова похвасталась,что в середине октября бюджет получит 500 мио евро помощи,почему-то оформленной в виде кредита под 2% годовых,так что будут за курс бороться две головы одного быка,с одной стороны традиционный новогодний распил,т.е. расчёт с подрядчиками из бюджета по выполненным работам,а с другой стороны сдача скв людьми на подарочки перед НГ. Так что максимум 28.50-70,а потом дрейфуем в сторону 28 до выборов,ну а дальше зависит от победителя выборов,проигравшие могут напакостить победителю и скопом всем нам
Tolevas написав:Если бы я не знал человека, сдавшего по 29,30, и не знал, как работает именно эта обменка, всегда ставящая реальные курсы и их же по телефону подтверждающая, то не писал бы. Завидуйте удачливым молча.
мой жизненный опыт подсказывает, что ссылающиеся на не существующих в 99% "знакомых", по-жизни обычные трепачи и балаболы. есть что сказать - говорите о себе, "удачливом". если нечего о себе сказать - лучше жевать.
Tolevas написав:И я, оказывается загонял, публикуя сладкие курсы для слива
именно загонял, раздувая здесь в понедельник панику, работая на одного из конкурентов космонавта. или из спортивного интереса, троллируя форум. на котором ваша репутация давно и бесповоротно подмочена.
Tolevas написав:Спросите у Гагарина, когда появится, почем реально брали на себя его ближайшие конкуренты.
я с ним детей не крестил, чтобы какому-то барыге на слово верить в финансовых вопросах.
лишить подобную вам вату, с триколором в тумбочке, избирательного права. как некоторые прибалты сделали в 90-х. чтобы за одно сепаратистское слово - чемодан-вокзал-... но не сложилось, к сожалению. так что придётся ждать убыли по естественным причинам.