RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6983698469856986

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:28

  somilitark написав:
  somilitark написав:
  Tolevas написав:
Ну а я теперь могу со спокойной душой отдохнуть от форума.

Шо опять синус с крейзимодом покидает нас,где номер карты,мы с Чаем скинемся на лекарства :(


Как только я тебе предложу поспорить на деньги о том, что я не имею никакого отношения, например, к некому синусу, ты же сразу сольешься :) Как уже сливался. Ты же только бесплатно тявкать можешь :) И Чай сольется. Все вы такие. Бесплатные. А лекарства с таким количеством желчи и гноя внутри тебе самому понадобятся.

когда нет аргументов,переходим на подзаборную лексику?
эх,оксана анаксо)))
а что спорить?трудно зайти с телефона,пойти симкарту новую купить за 25 грн,ради сотки?
ты за проезд не можешь 5 гривен уплатить,плачешь и бандитом прикрываешься,ради 2800 грн и воробья в поле загоняешь :mrgreen:[/quote]

Предлагаю участникам этого содержательного диалога самим убрать за собой. :mrgreen:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69103
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4415 раз.
Подякували: 7984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:41

  UA написав:Кто отказался сливать по 28.7- 29.00 будет сливать летом по 26.00.


ага, уже разогнались
кеды салидолом намазали :lol:
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 04.06.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:41

  UA написав:Кто отказался сливать по 28.7- 29.00 будет сливать летом по 26.00.

Потерпите,ещё есть традиционный предновогодний распил бюджета,так что 28.50 вполне возможно,а уже потом 26,хотя ...если победит одна жиночка(не оксанка),то один мужчина может через НБУ ей очень огорчить победу,как было сделано осенью 2008-го :(
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9922
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:44

1. Благодарю дискутеров за проведенную работу. :wink:

2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.

Спасибо.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69103
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4415 раз.
Подякували: 7984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:45

  ihorkyiv написав:Тепер московитської готівки в Україні стане менше. Можливий навіть дефіцит. )) "Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам" https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... iyanam.htm
Це треба було зробити 2-го грудня 1991 року. Тоді б не було у нас ні попередніх, ні нинішніх проблем з політикою, економікою і воєнними негараздами.

Что ещё надо было запретить7
"Железный занавес" мы уже проходили.

холява
Возможно, Вы правы, не могу спорить - данных не имею. Но сомневаюсь, что импортёры массово платят в 3-ем квартале за товар, кот. им понадобится в 1-м кв. следующего года, а НБУ, полагаю, считает именно по прошедшим деньгам (хотя не уверен). Но если Вы правы, то в 4-м кв. должно быть снижение импорта - посмотрим.

Starikan
Учтите, что % роста указаны сент.2018/сент.2017, а не с начала года.
За 2-ой кв.
Обсяги експорту товарів становили 10.8 млрд дол. США. Зростання відбулося за всіма основними групами товарів, у тому числі:
металургійною продукцією – на 41.4%;...
Обсяги імпорту товарів становили 13.0 млрд. дол. США. Обсяги енергетичного імпорту збільшилися на 21.3%, а неенергетичного імпорту – на 11.9% у річному вимірі, у тому числі завдяки:
.....
продовольчим товарам – на 23.3%; ...
Профіцит торгівлі послугами становив 230 млн дол. США (у ІІ кварталі 2017 року – 259 млн дол. США). ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3398 раз.
Подякували: 3232 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:53

  холява написав:....
В этом году от Вены до Будапешта билет как стоил 25 евро , так и стоит.
Думаю , что будете заглядывать...)))

На чём ехали? Поездом? Время поездки?
Спасибо заранее.

Вот интересно, Кабанчика за прогнозы 35-40 банят, а пустословие UA ...? (хотя 26 летом, в принципе, возможно, впрочем, как и 35)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10964
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3398 раз.
Подякували: 3232 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:55

  дядя Caша написав:1. Благодарю дискутеров за проведенную работу. :wink:

2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.

Спасибо.

US

Судя по тому,как отнеслись футбольные клубы(заграничные) к ВП,то намерения(перепуг) у них серьёзный и реальный,думаю будут брать скв на все возможные кредитные билеты :?
НБУ загасит самых нервных и всё будет хорошо,а тут ещё Маркарова похвасталась,что в середине октября бюджет получит 500 мио евро помощи,почему-то оформленной в виде кредита под 2% годовых,так что будут за курс бороться две головы одного быка,с одной стороны традиционный новогодний распил,т.е. расчёт с подрядчиками из бюджета по выполненным работам,а с другой стороны сдача скв людьми на подарочки перед НГ.
Так что максимум 28.50-70,а потом дрейфуем в сторону 28 до выборов,ну а дальше зависит от победителя выборов,проигравшие могут напакостить победителю и скопом всем нам :evil:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9922
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1755 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:01

  Tolevas написав:Если бы я не знал человека, сдавшего по 29,30, и не знал, как работает именно эта обменка, всегда ставящая реальные курсы и их же по телефону подтверждающая, то не писал бы. Завидуйте удачливым молча.

мой жизненный опыт подсказывает, что ссылающиеся на не существующих в 99% "знакомых", по-жизни обычные трепачи и балаболы.
есть что сказать - говорите о себе, "удачливом".
если нечего о себе сказать - лучше жевать.
  Tolevas написав:И я, оказывается загонял, публикуя сладкие курсы для слива :)

именно загонял, раздувая здесь в понедельник панику, работая на одного из конкурентов космонавта. или из спортивного интереса, троллируя форум. на котором ваша репутация давно и бесповоротно подмочена.
  Tolevas написав:Спросите у Гагарина, когда появится, почем реально брали на себя его ближайшие конкуренты.

я с ним детей не крестил, чтобы какому-то барыге на слово верить в финансовых вопросах.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13356
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 3763 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02

ЛАД
Билеты надо брать в Будапеште .туда и обратно.
Ехать мадьярским поездом.
Время в пути, чуть больше трех часов.

В кассе 26 евро , электронный дешевле.(18-25)
холява
2
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1599 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:07

  ЛАД написав:Что ещё надо было запретить7

лишить подобную вам вату, с триколором в тумбочке, избирательного права.
как некоторые прибалты сделали в 90-х.
чтобы за одно сепаратистское слово - чемодан-вокзал-...
но не сложилось, к сожалению.
так что придётся ждать убыли по естественным причинам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13356
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1795 раз.
Подякували: 3763 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 6983698469856986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, Сибарит і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 649, 650, 651
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6508 1375573
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:26
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1380, 1381, 1382
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13816 1575828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 17:09
Vitaka
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64282)
30.11.2018 18:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.