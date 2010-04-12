Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:55

дядя Caша написав:



2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.



Спасибо.



US 1. Благодарю дискутеров за проведенную работу.2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.Спасибо.US

Судя по тому,как отнеслись футбольные клубы(заграничные) к ВП,то намерения(перепуг) у них серьёзный и реальный,думаю будут брать скв на все возможные кредитные билетыНБУ загасит самых нервных и всё будет хорошо,а тут ещё Маркарова похвасталась,что в середине октября бюджет получит 500 мио евро помощи,почему-то оформленной в виде кредита под 2% годовых,так что будут за курс бороться две головы одного быка,с одной стороны традиционный новогодний распил,т.е. расчёт с подрядчиками из бюджета по выполненным работам,а с другой стороны сдача скв людьми на подарочки перед НГ.Так что максимум 28.50-70,а потом дрейфуем в сторону 28 до выборов,ну а дальше зависит от победителя выборов,проигравшие могут напакостить победителю и скопом всем нам