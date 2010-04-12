Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:22

asti написав: дядя Caша написав: 2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.US Посмотрите, что происходило в первых числах ноября. Думаю, так будет и в декабре, но откуплюсь на выходных. Посмотрите, что происходило в первых числах ноября. Думаю, так будет и в декабре, но откуплюсь на выходных.

В Харькове на выходные опты подняли на пару копеек, но пара копеек не критична.По обменке, на которую ориентирусь, динамика была такая -часов в 11 - 28,13 - 28,23потом после выхода НБУ:28,15 - 28,2328,17 - 28,2428,20 - 28,2528,20 - 28,27 (сейчас)Движ пошел после информации о выходе НБУ на МБ с покупкой. На Меняйле выравнялось число покупок и продаж, было намного больше продаж. То есть многие подозревают локальное дно. Что не гарантирует от того, что понедельник покажет еще одно. Все-таки, сегодня не обычный день, а пятница. Тем более, что в прошлые выходные рвануло. Так что народ прячется в доллар. Не особо активно. Такого наплыва, как на пике роста и в помине нет. Доллар подешевел и мало кому нужен. Вот дорогой был нужен позарез.