Есть информация, что ринутся в бой уже с вторника, но объемы будут не критичные, и сильно не качнут.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:19
Есть информация, что ринутся в бой уже с вторника, но объемы будут не критичные, и сильно не качнут.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:20
Я в понедельник/вторник предлагал позвонить в эту обменку и спросить сколько и по какому курсу они возьмут. Гагарин тоже, оказывается, барыга и верить ему нельзя. Кое-кто предпочитает из зависти пустословить и повторять магическое "вивсеврети!" Что-то все ваши характеристики (женщина, тролль, балабол) оказываются вашими же. Прекратите заниматься проекцией. А теперь сотрите вашу писанину, пока вам не сказал это сделать ДС. Так как вы сами написали, что вы не спекулянт, то все ваши споры со мной напоминают споры всю жизнь сидящего в своей деревне с реальным путешественником о вкусе устриц в Париже.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 30 лис, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:22
В Харькове на выходные опты подняли на пару копеек, но пара копеек не критична.
По обменке, на которую ориентирусь, динамика была такая -
часов в 11 - 28,13 - 28,23
потом после выхода НБУ:
28,15 - 28,23
28,17 - 28,24
28,20 - 28,25
28,20 - 28,27 (сейчас)
Движ пошел после информации о выходе НБУ на МБ с покупкой. На Меняйле выравнялось число покупок и продаж, было намного больше продаж. То есть многие подозревают локальное дно. Что не гарантирует от того, что понедельник покажет еще одно. Все-таки, сегодня не обычный день, а пятница. Тем более, что в прошлые выходные рвануло. Так что народ прячется в доллар. Не особо активно. Такого наплыва, как на пике роста и в помине нет. Доллар подешевел и мало кому нужен. Вот дорогой был нужен позарез.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 30 лис, 2018 18:41, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:23
Alex2006, ну что, и на Вашей улице праздник
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:28
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35
Доброго вечора, дядько Сашко
Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:38
Согласен, резковато сказано. А насчет 5 млн... я слышал, что минимум в 4-5 раз больше вчера продали. Но это по слухам, как сейчас модно выражаться.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:40
Yuri_T
Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + ihorkyiv и Vadim V.
Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:44
Поэтому вы и не годитесь в журналисты
Сейчас основная задача СМИ (не только у нас) - не снабдить читателя информацией, а "продать ее подороже".
Впрочем, это отпечаток всеобщей парадигмы "главное не произвести, а продать".
В современной науке, кстати, происходит то же самое и довольно давно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:45
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