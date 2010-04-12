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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6985698669876988>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:19

  дядя Caша написав:
2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.
US


Есть информация, что ринутся в бой уже с вторника, но объемы будут не критичные, и сильно не качнут.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:20

  Yuri_T написав:
  Tolevas написав:Если бы я не знал человека, сдавшего по 29,30, и не знал, как работает именно эта обменка, всегда ставящая реальные курсы и их же по телефону подтверждающая, то не писал бы. Завидуйте удачливым молча.

мой жизненный опыт подсказывает, что ссылающиеся на не существующих в 99% "знакомых", по-жизни обычные трепачи и балаболы.
есть что сказать - говорите о себе, "удачливом".
если нечего о себе сказать - лучше жевать.
  Tolevas написав:И я, оказывается загонял, публикуя сладкие курсы для слива :)

именно загонял, раздувая здесь в понедельник панику, работая на одного из конкурентов космонавта. или из спортивного интереса, троллируя форум. на котором ваша репутация давно и бесповоротно подмочена.
  Tolevas написав:Спросите у Гагарина, когда появится, почем реально брали на себя его ближайшие конкуренты.

я с ним детей не крестил, чтобы какому-то барыге на слово верить в финансовых вопросах.


Я в понедельник/вторник предлагал позвонить в эту обменку и спросить сколько и по какому курсу они возьмут. Гагарин тоже, оказывается, барыга и верить ему нельзя. Кое-кто предпочитает из зависти пустословить и повторять магическое "вивсеврети!" Что-то все ваши характеристики (женщина, тролль, балабол) оказываются вашими же. Прекратите заниматься проекцией. А теперь сотрите вашу писанину, пока вам не сказал это сделать ДС. Так как вы сами написали, что вы не спекулянт, то все ваши споры со мной напоминают споры всю жизнь сидящего в своей деревне с реальным путешественником о вкусе устриц в Париже.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 30 лис, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:22

  asti написав:
  дядя Caша написав:2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.US
Посмотрите, что происходило в первых числах ноября. Думаю, так будет и в декабре, но откуплюсь на выходных. ;)


В Харькове на выходные опты подняли на пару копеек, но пара копеек не критична.
По обменке, на которую ориентирусь, динамика была такая -
часов в 11 - 28,13 - 28,23
потом после выхода НБУ:
28,15 - 28,23
28,17 - 28,24
28,20 - 28,25
28,20 - 28,27 (сейчас)
Движ пошел после информации о выходе НБУ на МБ с покупкой. На Меняйле выравнялось число покупок и продаж, было намного больше продаж. То есть многие подозревают локальное дно. Что не гарантирует от того, что понедельник покажет еще одно. Все-таки, сегодня не обычный день, а пятница. Тем более, что в прошлые выходные рвануло. Так что народ прячется в доллар. Не особо активно. Такого наплыва, как на пике роста и в помине нет. Доллар подешевел и мало кому нужен. Вот дорогой был нужен позарез.
Востаннє редагувалось Tolevas в П'ят 30 лис, 2018 18:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:23

Alex2006, ну что, и на Вашей улице праздник :)

"Доллар полетел вниз", пишут :)
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:28

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...

Еще бы чуть меньше экспрессии :)
"Полетел" как то слишком громко, да и 5 млн вчерашней заливки назвать "интенсивными интервенциями" у меня бы язык не повернулся :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:35

Доброго вечора, дядько Сашко

  дядя Caша написав:1. Благодарю дискутеров за проведенную работу. :wink:

2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.

Спасибо.

US

Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:38

  Сибарит написав:
  Искатель написав:А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...

Еще бы чуть меньше экспрессии :)
"Полетел" как то слишком громко, да и 5 млн вчерашней заливки назвать "интенсивными интервенциями" у меня бы язык не повернулся :)


Согласен, резковато сказано. А насчет 5 млн... я слышал, что минимум в 4-5 раз больше вчера продали. Но это по слухам, как сейчас модно выражаться.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:40

Yuri_T
Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + ihorkyiv и Vadim V.
Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:44

  Сибарит написав:
  Искатель написав:А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...
Еще бы чуть меньше экспрессии :)
"Полетел" как то слишком громко, да и 5 млн вчерашней заливки назвать "интенсивными интервенциями" у меня бы язык не повернулся :)

Поэтому вы и не годитесь в журналисты :wink:
Сейчас основная задача СМИ (не только у нас) - не снабдить читателя информацией, а "продать ее подороже".

Впрочем, это отпечаток всеобщей парадигмы "главное не произвести, а продать".
В современной науке, кстати, происходит то же самое и довольно давно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:45

  ЛАД написав:Yuri_T
Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + ihorkyiv и Vadim V.
Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.


Тут есть группа товарищей, никогда не слышавших о карме.
Tolevas
 
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