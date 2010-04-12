Искатель написав:Согласен, резковато сказано. А насчет 5 млн... я слышал, что минимум в 4-5 раз больше вчера продали. Но это по слухам, как сейчас модно выражаться.
Я смотрю по анализу ликвижности. Там это графа "прочее", цифра могла чем-то компенсироваться, но обычно картинка похожая на правду. Во вторник и среду налили по 60 млн. Даже за 3 дня цифры не выглядят достойными патетики. До этого купили больше. За последний месяц НБУ в плюсе.
дядя Caша написав:1. Благодарю дискутеров за проведенную работу.
2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.
Спасибо.
US
Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом
Не факт, но возможно. Наши западнык друзья не очень разбираются в тонкостях нашей политики и для них ВП - неприятный сигнал (мягко говоря), так что хтозна. А насчёт Рамадана Вы что-то перепутали. В этом году последний мусульм. праздник Мавлид ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда, но он уже был 20.11. Рамадан в 2019 будет 5 мая – 4 июня. Китайский Новый год - 5 февраля.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД написав:Yuri_T Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + [b]ihorkyiv и Vadim V. [/b]Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.
Як кажуть українці, "тобі - твоє, мені - моє". Існує аналог і у московітів: "Твои речи - да на твои плечи".
ЛАД написав:Yuri_T Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + [b]ihorkyiv и Vadim V. [/b]Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.
Як кажуть українці, "тобі - твоє, мені - моє". Існує аналог і у московітів: "Твои речи - да на твои плечи".
Всё верно. Об "убыли по естественным причинам" заговорил Yuri_T, а Вы плюсанули. Так что в данном случае Вы как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Дальнейших Вам успехов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Ihor Pavlovycz написав: Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом
ЛАД написав:Yuri_T Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + ihorkyiv и Vadim V. Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.
Тут есть группа товарищей, никогда не слышавших о карме.