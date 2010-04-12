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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6985698669876988

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Согласен, резковато сказано. А насчет 5 млн... я слышал, что минимум в 4-5 раз больше вчера продали. Но это по слухам, как сейчас модно выражаться.

Я смотрю по анализу ликвижности. Там это графа "прочее", цифра могла чем-то компенсироваться, но обычно картинка похожая на правду. Во вторник и среду налили по 60 млн.
Даже за 3 дня цифры не выглядят достойными патетики. До этого купили больше. За последний месяц НБУ в плюсе.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:52

  Tolevas написав:Тут есть группа товарищей, никогда не слышавших о карме.

есть группа, это факт.
один дядя тут под тётку косил.
тоже любил рассказывать о путешествиях к землякам Штрауса, о вкусе устриц и всякую подобную галиматью.
теперь, смотрю, переобулся в прыжке :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:02

  Ihor Pavlovycz написав:
  дядя Caша написав:1. Благодарю дискутеров за проведенную работу. :wink:

2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.

Спасибо.

US

Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом

Не факт, но возможно. Наши западнык друзья не очень разбираются в тонкостях нашей политики и для них ВП - неприятный сигнал (мягко говоря), так что хтозна.
А насчёт Рамадана Вы что-то перепутали. В этом году последний мусульм. праздник Мавлид ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда, но он уже был 20.11.
Рамадан в 2019 будет 5 мая – 4 июня.
Китайский Новый год - 5 февраля.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:15

  ЛАД написав:Yuri_T
Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + [b]ihorkyiv и Vadim V.
[/b]Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.

Як кажуть українці, "тобі - твоє, мені - моє". Існує аналог і у московітів: "Твои речи - да на твои плечи".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:17

  Искатель написав:Alex2006, ну что, и на Вашей улице праздник :)

"Доллар полетел вниз", пишут :)
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...

Ему сегодня нужён был рост, выручка из-за рубежа заходила
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:20

  ihorkyiv написав:
  ЛАД написав:Yuri_T
Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + [b]ihorkyiv и Vadim V.
[/b]Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.

Як кажуть українці, "тобі - твоє, мені - моє". Існує аналог і у московітів: "Твои речи - да на твои плечи".

Всё верно. Об "убыли по естественным причинам" заговорил Yuri_T, а Вы плюсанули.
Так что в данном случае Вы как та унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла.
Дальнейших Вам успехов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:28

  Ihor Pavlovycz написав: Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом

Рамадан всегда в конце весны - начале лета.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:43

  Tolevas написав:
  ЛАД написав:Yuri_T
Очень надеюсь, что "убыль по естественным причинам" раньше коснётся таких, как Вы и поставивших Вам + ihorkyiv и Vadim V.
Надежду прочитать от Вас хоть один пост по делу, а не подгавкивание из подворотни практически потерял.

Тут есть группа товарищей, никогда не слышавших о карме.


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