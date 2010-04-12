Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:15
Игорь написав: Искатель написав: Alex2006
, ну что, и на Вашей улице праздник
"Доллар полетел вниз"
, пишут
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...
Ему сегодня нужён был рост, выручка из-за рубежа заходила
Нет, вчера все зашло. Спасибо, Яша!)
Alex2006 написав:
Надеюсь на рост сегодня на МБ
Должны зайти мои баксы)) А потом можно сворачивать загончик)
Искатель написав: Alex2006
, ну что, и на Вашей улице праздник
"Доллар полетел вниз"
, пишут
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...
Ну так загонялам тоже надо откупаться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:19
ЛАД написав:
При 9,5% в октябре сомнительно, что на конец года будет 10,1%, и в очередной раз удивляет 5,0% р/р ± 1 в.п. Интересно, что НБУ называет "середньостроковоой перспективой"?
"среднесрочная перспектива" в понятии НБУ - это "когда-нибудь, но не скоро"
antey1969
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21
antey1969 написав: ЛАД написав:
При 9,5% в октябре сомнительно, что на конец года будет 10,1%, и в очередной раз удивляет 5,0% р/р ± 1 в.п. Интересно, что НБУ называет "середньостроковоой перспективой"?
"среднесрочная перспектива" в понятии НБУ - это "когда-нибудь, но не скоро"
ценители поребрика узбагоились с курсом,так вцепились в ОФИЦИАЛЬНУЮ инфляцию,которую нещадно критиковали,полная печаль,за что им деньги платят?(с)
somilitark
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:24
ЛАД написав:
Похоже, начался срач выходного дня.
Чай и тролли-подпевалы превращают валютную ветку в помойку, филиал Одноклассников.
Странно, что модераторы смотрят на это сквозь пальцы.
Неужели им нравятся сплетники и тролли, постоянно пишущие не по теме?
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
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