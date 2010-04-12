Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:15
Игорь написав: Искатель написав: Alex2006
, ну что, и на Вашей улице праздник
"Доллар полетел вниз"
, пишут
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...
Ему сегодня нужён был рост, выручка из-за рубежа заходила
Нет, вчера все зашло. Спасибо, Яша!)
Alex2006 написав:
Надеюсь на рост сегодня на МБ
Должны зайти мои баксы)) А потом можно сворачивать загончик)
Искатель написав: Alex2006
, ну что, и на Вашей улице праздник
"Доллар полетел вниз"
, пишут
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...
Ну так загонялам тоже надо откупаться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:19
ЛАД написав:
При 9,5% в октябре сомнительно, что на конец года будет 10,1%, и в очередной раз удивляет 5,0% р/р ± 1 в.п. Интересно, что НБУ называет "середньостроковоой перспективой"?
"среднесрочная перспектива" в понятии НБУ - это "когда-нибудь, но не скоро"
antey1969
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21
antey1969 написав: ЛАД написав:
При 9,5% в октябре сомнительно, что на конец года будет 10,1%, и в очередной раз удивляет 5,0% р/р ± 1 в.п. Интересно, что НБУ называет "середньостроковоой перспективой"?
"среднесрочная перспектива" в понятии НБУ - это "когда-нибудь, но не скоро"
ценители поребрика узбагоились с курсом,так вцепились в ОФИЦИАЛЬНУЮ инфляцию,которую нещадно критиковали,полная печаль,за что им деньги платят?(с)
somilitark
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:24
ЛАД написав:
Похоже, начался срач выходного дня.
Чай и тролли-подпевалы превращают валютную ветку в помойку, филиал Одноклассников.
Странно, что модераторы смотрят на это сквозь пальцы.
Неужели им нравятся сплетники и тролли, постоянно пишущие не по теме?
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:39
tea Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало. Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?
serg1974
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:42
serg1974 написав: tea
Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало.
Повідомлення ж не про те.
Я довожу на фактах,що Толевас це Софтрейнджер,він же Олександр Нікульченко,він же О_О.
tea
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:43
serg1974 написав: tea
Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?
Так це фото не моє,а Толеваса.
Востаннє редагувалось
tea
в П'ят 30 лис, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
tea
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:47
tea написав: serg1974 написав: tea
Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало.
Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?
Так це фото не моє,а Толеваса.
Пропустил. А он здесь именно его выкладывал ? Уже увидел. Пост от 26.08.17.
Востаннє редагувалось
serg1974
в П'ят 30 лис, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:50
tea написав:
Я довожу на фактах,що Толевас це Софтрейнджер,він же Олександр Нікульченко,він же О_О.
— Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?
— Здесь только Георгий Иваныч (С)
https://www.youtube.com/watch?v=X_SIMMqPzsc
ТИХИЙ
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:51
serg1974 написав: tea написав: serg1974 написав: tea
Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало.
Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?
Так це фото не моє,а Толеваса.
Пропустил.
А он здесь именно его выкладывал ?
Я ж посилання в першому повідомленні дав на сторінку.
Прочитайте його,будь-ласка,і проаналізуйте всі факти.
tea
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