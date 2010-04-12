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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6987698869896990>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:15

  Игорь написав:
  Искатель написав:Alex2006, ну что, и на Вашей улице праздник :)

"Доллар полетел вниз", пишут :)
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...

Ему сегодня нужён был рост, выручка из-за рубежа заходила


Нет, вчера все зашло. Спасибо, Яша!)
  Alex2006 написав:Надеюсь на рост сегодня на МБ :) Должны зайти мои баксы)) А потом можно сворачивать загончик)



  Искатель написав:Alex2006, ну что, и на Вашей улице праздник :)

"Доллар полетел вниз", пишут :)
А Вы на журналиста гнали, а он явно на Вашу мельничку воду льет...

Ну так загонялам тоже надо откупаться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:19

  ЛАД написав:
При 9,5% в октябре сомнительно, что на конец года будет 10,1%, и в очередной раз удивляет 5,0% р/р ± 1 в.п. Интересно, что НБУ называет "середньостроковоой перспективой"? :)

"среднесрочная перспектива" в понятии НБУ - это "когда-нибудь, но не скоро"
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
При 9,5% в октябре сомнительно, что на конец года будет 10,1%, и в очередной раз удивляет 5,0% р/р ± 1 в.п. Интересно, что НБУ называет "середньостроковоой перспективой"? :)

"среднесрочная перспектива" в понятии НБУ - это "когда-нибудь, но не скоро"

ценители поребрика узбагоились с курсом,так вцепились в ОФИЦИАЛЬНУЮ инфляцию,которую нещадно критиковали,полная печаль,за что им деньги платят?(с)
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:24

  ЛАД написав:Похоже, начался срач выходного дня. :(


Чай и тролли-подпевалы превращают валютную ветку в помойку, филиал Одноклассников.
Странно, что модераторы смотрят на это сквозь пальцы.
Неужели им нравятся сплетники и тролли, постоянно пишущие не по теме?
В игноре tea, somilitark, Yuri_T.
Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:39

tea
Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало.

Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:42

  serg1974 написав:tea
Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало.

Повідомлення ж не про те.
Я довожу на фактах,що Толевас це Софтрейнджер,він же Олександр Нікульченко,він же О_О.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:43

  serg1974 написав:tea
Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?

Так це фото не моє,а Толеваса.
Востаннє редагувалось tea в П'ят 30 лис, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:47

  tea написав:
  serg1974 написав:tea
Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало.

Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?

Так це фото не моє,а Толеваса.

Пропустил. А он здесь именно его выкладывал ? Уже увидел. Пост от 26.08.17.
Востаннє редагувалось serg1974 в П'ят 30 лис, 2018 21:51, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:50

  tea написав:Я довожу на фактах,що Толевас це Софтрейнджер,він же Олександр Нікульченко,він же О_О.

— Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?
— Здесь только Георгий Иваныч (С) :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=X_SIMMqPzsc
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:51

  serg1974 написав:
  tea написав:
  serg1974 написав:tea
Улица Я.Мудрого ( бывшая Петровского), самое начало.

Насчёт двух фото- вроде идентичны. А Tolevas причём?

Так це фото не моє,а Толеваса.

Пропустил. А он здесь именно его выкладывал ?

Я ж посилання в першому повідомленні дав на сторінку.
Прочитайте його,будь-ласка,і проаналізуйте всі факти.
tea
 
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