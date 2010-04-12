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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6987698869896990 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 950 1. Нет сбережений в валюте 10% 95 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 606 Всього голосів : 950 Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:53 tea да, я увидел. Откорректировал свой пост serg1974 Повідомлень: 633 З нами з: 27.10.10 Подякував: 33 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:00 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в четверг относительно доллара на 12,19 коп., на торгах пятницы повысился на 16,81 коп., оказавшись на уровне 28,2228 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,75 коп., составил 28,2311 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 30 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 28,25/28,30, а спустя 14 минут, доллар, увеличив темп снижения, консолидировался на отметке 28,23/28,27 UAH/USD.



Динамичная коррекция цен безналичного «американца» уже в дебюте торгов с одной стороны стала пролонгацией послеобеденного отката курса СКВ на торгах 29-го, с другой, базировалась на очевидной перекупленности доллара случившейся на предыдущих сессиях последней недели ноября. Валютные спекулянты признали бесперспективным дальнейшее взвинчивание цен, решив зафиксировать прибыль. Подобному варианту сценария способствовало стартовавшее раньше снижение цен на наличном рынке.



Около 10.50 доллар на МЕЖБАНКЕ понизился к 28,21/28,23 UAH/USD, взяв с этого момента практически часовой тайм-аут в коррекции, возобновив снижение с 11.45 Киева до 28,185/28,205 UAH/USD.



Пополудни, на 12.20 «американец» упал до 28,175/28,185 UAH/USD, и это привлекло внимание регулятора, вскоре появившегося на рынке с выкупом заметного объема гривневой ликвидности с платформы Matching по 28,18 UAH/USD. Непосредственные участники торгов отмечают приличную сумму СКВ (более $20,0 млн.), переместившуюся с рынка в резервы регулятора, подчеркивая, что лишь значительной покупкой удалось остановить ставшим лавинообразным «медвежий» тренд рынка безналичного доллара на уровне 28,17/28,18 UAH/USD, который СКВ не покидала до 13.20 Киева.



Судя по тому, что с 13.20 до самого завершения пятничных торгов доллар на МЕЖБАНКЕ ограничился расширением спреда до 28,17/28,20 UAH/USD, действия НБУ оказались эффективными.



В районе этой отметки, на уровне 28,17/28,20 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 30 ноября.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2228 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,55% с 28,0672 UAH/USD до 28,2228 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 ноября, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, наблюдавшееся в течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен.

«Искусственность» этого подорожание подтвердилась пятничным стремительным падением цен, остановленным лишь вмешательством регулятора.



Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами скопилась заметная ликвидность СКВ, которая обрушился 30-го.



В-третьих, толчком для смены тренда послужила стартовавшая раньше коррекция доллара на наличном рынке.



В-четвертых, Казначейство перестало выбрасывать на рынок заметные объемы гривневой ликвидности компенсации НДС, давая формальный повод для «бычьего» тренда рынка доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 30 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.



Во-вторых, в пятницу наблюдались агрессивные продажи избыточной долларовой ликвидности, на которую находились покупатели в лице импортеров, у которых наступили сроки расчетов с зарубежными партнерами.



В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив долларовые излишки с платформы Matching в заметном объеме.



Наличный доллар, передав «медвежью» эстафету валютному межбанку, в течение пятницы продемонстрировал очень сдержанное, по сравнению с рынком «зеленого» безнала, снижение в паре доллар-гривня. Все очень просто: наличный рынок «переболел» «детской болезнью» завышенных цен раньше, вернувшись к реальным уровням как минимум двумя сутками ранее. Ему не было нужды «бежать впереди паровоза», дисконтируя свои курсы. К тому же излишний радикализм в этом вопросе таил в себе риски прекращения клиентского «приноса».



Нелишне добавить, что во второй половине 30-го выросла значимость пресловутого «пятничного синдрома», который, кстати, сыграл решающую роль на рынках Харькова и Днепра, с одной стороны решив проблему гривнедефицита, с другой, повысив итоговую ликвидность. После обеда на рынках этих городов активизировались покупки клиентов, привыкших комфортно и спокойно отдыхать в субботу-воскресенье, конвертировав свои активы в «старый надежный» доллар.



В остальном послеобеденная коррекция наличной пары доллар-гривня сдерживалась лишь рисками потерять клиентский «принос».



На большинстве рынков системных центров валютообменного бизнеса пятничная сессия завершилась итоговым равновесие покупок и продаж, которое, за исключением Харькова и Днепра, не спасло обороты от потерь.



Естественно, внутридневной сдержанной «медвежьей динамикой наличные доллар и евро обязаны заметному падению курса безналичного «американца» на межбанке.



В течение 30 ноября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-22,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «»неформального» «американца» упали на 10,0-20,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок столицы), позиция «предложение» понизилась на 13,0-19,0 коп.



Сдержанная внутридневная «медвежья» динамика наличной пары доллар-гривня в пятницу дает основание рассчитывать на замедление снижения средневзвешенного курса безналичного доллара в понедельник, 03 декабря. «Базовым» основанием для таких ожиданий является ограниченный приток экспортной выручки, традиционно наблюдавшийся в дебюте новой недели и месяца, а также вероятное появления на межбанке нерезидентов, у которых, как известно, в первых числах нового месяца стартует сезон репатриации дивидендов. Думаю, ожидать массовых покупок «варягами» доллара 03-го не стоит, хотя и первых единичных сделок на «тонком» по-понедельничному рынке будет достаточно для заметного замедления коррекции цен безналичного «американца».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 30 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентских предложений валюты, спровоцированного динамичным откатом безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ . Ситуация осложнялась ограниченным запасом у местных дилеров гривневой ликвидности.

С другой стороны радикально дисконтировать цены позиции спрос было нельзя. Поскольку тотчас падал клиентский «принос».

В подобном ключе местным дилерам пришлось «лавировать» в дополуденную часть сессии.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



После обеда страдающих от нехватки гривни дилеров «неформального» рынка Днепра выручили клиенты, предпочитающие отдыхать в субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе.



Их послеобеденный спрос на СКВ восполнил запасы нацвалюты у наших дилеров, позволив при этом не менять установившиеся в полдень цены.

Кроме того, покупки СКВ местных «перестраховщиков» выровняли рынок «естественным» образом в баланс спроса и предложения, в свою очередь обеспечившим прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного сегмента рынка наличных Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 30 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Более заметное снижение позиции «предложение» - следствие попыток дилеров розницы реанимировать клиентские покупки СКВ в условиях «медвежьего» рынка и нехватки гривни. Как, собственно, и накануне.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,15/28,250 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в условиях преобладания клиентского предложения на фоне ощутимой нехватки гривневого ресурса. С другой стороны, «отвечать» на агрессивный клиентский «принос» радикальным дисконтированием цен было нельзя из-за рисков потерять офера клиентов.



Все-таки дисконтировав к полудню действующие цены, «неформалы» оптового сегмента Днепра постарались достичь компромисса, более заметно понизив офера, что не осталось без внимания потенциальных покупателей СКВ.



По состоянию на 12.12 на оптовом «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения. Сбалансированности удалось достичь более заметным снижением оферов, что стимулировало клиентские покупки СКВ.



В дальнейшем, после обеда, у оптовиков Днепра уже не было нужды продолжать снижение действующих цен – на рынке появились игроки, которые предпочитали отдыхать в выходные дни, предварительно обезопасив свои активы конвертацией их в доллар. Это сразу сняло с повестки дня несколько вопросов: у оптовиков появилась клиентская гривня; во-вторых, установилась ценовая стабильность, поддерживаемая равновесием покупок и продаж, а последнее за собой потянуло рост оборотов.

Ликвидность, заслужив от дилеров оптового сегмента рынка наличных Днепра «четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 30 ноября биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Акцентирование коррекции цен в оферах – признак проблем с гривневой ликвидностью – оптовики подобным образом пытались «заставить» клиентов приобретать доллар.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 ноября уровнями 32,00/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 15,0 коп., офера упали на 20,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка приходилось решать проблемы с гривневой ликвидностью. Непростая задача в условиях «медвежьего» рынка в паре доллар-гривня.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 30-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшей после 14.00 Киева динамичной коррекции пары евро-доллар на мировом рынке forex, вернувшей ее в непосредственную близость к концептуальнозначимой отметке $1,1300.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1391 к $1,1322, прибавив в течение этого промежутка времени изрядные 69 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизившие позицию предложение наличного евро, учли эту потерю, проявив при этом сдержанность, поскольку основной процент отката пары евро-доллар «в миру» произошел под занавес украинских торгов.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1390, пара евро-доллар до 09.30 Киева не покидала этот район, инициировав со стартом европейской сессии форекса вначале неспешную, а после 16.10 Киева более динамичную коррекцию, которая затянулась до 20.00 Киева, исчерпавшись консолидацией пары евро-доллар в диапазоне $1,1306-1,1315, который она не покидала до 21.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару США снижается в пятницу на данных о замедлении темпов инфляции в еврозоне.



Пара евро-доллар около 15.00 Киева торгуется на уровне $1,1369 по сравнению с $1,1393 на закрытие предыдущей сессии.



Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в ноябре 2018 года выросли на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в октябре.

Ноябрьский показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics.



Уровень инфляции в еврозоне является ключевым ориентиром для политики Евроцентробанка. Эксперты опасаются, что ослабление инфляции вынудит ЕЦБ отложить первое за долгое время повышение базовой процентной ставки, пишет Dow Jones. Ранее ЕЦБ дал понять, что намерен сохранять ставку на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца лета 2019 года.



Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,2% на торгах в пятницу.



Курс доллара относительно иены поднялся незначительно - до ¥113,53 против ¥113,48 накануне, стоимость американской валюты к фунту стерлингов выросла до $1,2760 за фунт с $1,2791.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥129,07 по сравнению с ¥129,3 на закрытие предыдущей сессии.



В центре внимания инвесторов - открывшийся в пятницу саммит G20 в Буэнос-Айресе. В первую очередь участников рынка интересует встреча лидеров Китая и США и прогресс в их торговых переговорах. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает и текущий вариант отношений с Пекином, но он готов и «что-то предпринять».



Все внимание инвесторов сосредоточено на результатах предстоящей на этих выходных встречи президентов США и Китая, на которой будут обсуждаться вопросы торговой политики.



Представитель ФРС США Кашкари заявил, что определить нейтральное положение уровня основных процентных ставок крайне сложно, именно поэтому пристально отслеживаются фундаментальные показатели экономики. Кашкари отметил, что значительное повышение ставок может спровоцировать экономический спад.



На торгах в Европе американская валюта торгуется в «плюсе» к большинству основных валют. Курс евро завалился на $1,1358, курс фунта — на $1,2744.



Продавцы стали выкупать доллар США в ожидании встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Также давление на евро исходит от опубликованного отчета ЕЦБ по финансовой стабильности.



В нем регулятор предупредил рынки об усилении понижательных рисков для мировой экономики и ослаблении финансового сектора. Сохраняется неопределенность вокруг Италии. Как будто решение по санкциям специально придерживается для удобного случая, чтобы усилить или ослабить зародившееся движение.



Фунт находится под давлением, так как спекулянты и инвесторы опасаются того, что парламент Великобритании не проголосует по соглашению Brexit. Тереза Мэй сегодня заявила, что оппозиционная лейбористская партия пытается помешать правительству осуществить процесс выхода страны из ЕС.



Пара евро-доллар по состоянию на 16.10 Киева находится на линии баланса $1,1366. Учитывая, что часовые индикаторы уже пребывают в зоне продаж, возросли понижательные риски снижения цены до 1,1322. Если уровень 1,1320 не устоит, то падение возобновится до 1,1300.



Наконец-то около 20.00 удалось войти в ситуативную полосу стабильности на более низких уровнях против доллара США. Он торгуется в узком диапазоне между $1,1300 и $1,1320.



В настоящее время важным событием для доллара будет саммит G20, который рассматривается как поворотный для ожиданий по дальнейшей внешнеторговой политике (президента США) Трампа. Ослабление доллара США может возобновиться, далее если президент Трамп сигнализирует о какой-то форме торгового перемирия с Китаем.



Напротив, если не будет прорыва на переговорах с президентом Си, участники рынка будут подразумевать, что торговые противоречия продолжат усиливаться.

Угроза США ввести тарифы на автомобили появилась снова. При неблагоприятном сценарии, доллар США может начать разворачивать недавние потери, особенно против евро, учитывая, что ослабление европейской экономики может быть особенно чувствительным к автомобильным тарифам. Иначе говоря, будет реализован сценарий, изложенный в нашем предыдущем обзоре, предполагающий довольно быстрое возвращение пары евро-доллар под уровень $1,13 и обновление минимумов года уже на следующей неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,00/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 30 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся с закрытия четверга на 15,0 коп. спросу и упавшему на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Похоже, в последний день осени на участников валютного межбанка снизошло всеобщее «просветление» - ранее игравшие на повышение пары доллар-гривня игроки «вдруг» осознали «перекупленность» доллара, инициировав его масштабные продажи и обвалив цены «американца».

Собственно, признаки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала появились еще в четверг, после 11.15 Киева, когда участники торгов увидели отсутствие перспектив в дальнейшей пролонгации взвинчивания долларовых цен.



Полагаю, в этом «просветлении» немалая заслуга наличного рынка, инициировавшего коррекцию пары доллар-гривня раньше под давлением клиентов, отказывавшихся приобретать СКВ по завышенным ценам. Не исключено, в подобном ключе действовала и часть импортеров на межбанке.



Последовавшее обвальное падение долларовых цен на валютном межбанке подтвердило исключительно спекулянтский характер предшествовавшего пятнице роста курса безналичного доллара, не имевшего ничего общего с рыночными реалиями.



Полагаю, пятничное вмешательство регулятора в торги может служить сигналом «согласии» НБУ на консолидацию текущих цен безналичного «американца» на уровнях вблизи отметки 28,00 UAH/USD или чуть выше. Есть вероятность, что остановить возможную коррекцию безналичного доллара в этом районе на ближайших торгах межбанка помогут покупки СКВ нерезидентов, у которых в первых числах декабря начнется сезон репатриации дивидендов. С другой стороны играть на стороне «зеленых медведей» будет терминация периода компенсации НДС Казначейством, который чрезмерно затянулся, являясь дополнительным источником дискомфорта на межбанке.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69104 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4415 раз. Подякували: 7987 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:09 ТИХИЙ написав: tea написав: Я довожу на фактах,що Толевас це Софтрейнджер,він же Олександр Нікульченко,він же О_О. Я довожу на фактах,що Толевас це Софтрейнджер,він же Олександр Нікульченко,він же О_О.

— Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?

— Здесь только Георгий Иваныч (С)

https://www.youtube.com/watch?v=X_SIMMqPzsc — Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает?— Здесь только Георгий Иваныч (С)

Отож.

Напридумують купу ніків,а тоді забувають який нік під якою легендою. Отож.Напридумують купу ніків,а тоді забувають який нік під якою легендою. tea Повідомлень: 16072 З нами з: 15.11.08 Подякував: 422 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:17 Я теперь не удивлен, что на форуме остались одни теоретики без денег или тролли, опять же без денег. А получить реальный совет по ситуации с валютой, тем более оперативный, не у кого. Поразбегались все нормальные люди. Кому охота чем-то делиться на ветке, превращенной стараниями Чая и Ко в помойку и филиал Одноклассников. Раньше люди делились примерами реальных операций на валютном рынке, показывали пример, как на нем можно заработать. Делились секретами технического анализа, тактик и стратегий по валюте. А сейчас кроме ДС, как источника оперативной информации с МБ, и читать здесь некого. Ну и еще осталось пару практиков, но их и не видно. От чтения остального практической пользы 0 целых 0 десятых. Вольготно тут живется только сплетникам и троллям. И позиция модераторов тут не понятна. Неужели это именно то, как они видят ветку - бабские сплетни и троллинг? А угробил ветку именно Чай со своим петросянством и страстью к копанию в чужом белье. Практические советы, оперативные курсы - да кому оно надо? "Вивсёврети" и все тут. Печально.

До свиданья.

"Прощайте" не говорю потому, что может все-таки придумают на форуме функцию "читать сообщения только ДС, а остальных вообще не видеть". В игноре tea, somilitark, Yuri_T.

Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо. Tolevas Повідомлень: 1020 З нами з: 06.03.17 Подякував: 26 раз. Подякували: 129 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:57 Zebra написав: vovan_prm написав: freeze написав: Паника от уже никому не доверяющего пересичного населения, не раз наученного горьким опытом.

Курс и не должен был дёргаться, судя по жизни экономики ничего не произошло существенного, кроме влияния черной пятницы.

Гипотетически сильное влияние может оказать блокада керченского пролива для невоенных транспортных судов, но пока это не просматривается.



Даже на решение о транше МВФ введение такого сильно усеченного военного положения никак не повлияет, имхо. Паника от уже никому не доверяющего пересичного населения, не раз наученного горьким опытом.существенного, кроме влияния черной пятницы.Гипотетически сильное влияние может оказать блокада керченского пролива для невоенных транспортных судов, но пока это не просматривается.Даже на решение о транше МВФ введение такого сильно усеченного военного положения никак не повлияет, имхо.

Я Вас умоляю (с)

И мировые валюты так же реагируют на новости. Я бы сказал, что даже гораздо круче.

Брекзит 24,06,2016

Выборы Трампа 09,11,2016

Выборы Макрона 24,04,2017



Посмотрите движения пары EUR/USD за эти даты. Я Вас умоляю (с)И мировые валюты так же реагируют на новости. Я бы сказал, что даже гораздо круче.Брекзит 24,06,2016Выборы Трампа 09,11,2016Выборы Макрона 24,04,2017Посмотрите движения пары EUR/USD за эти даты.

Только мировые валюты на новости реагируют в обе стороны, а гривна падать всегда будет в одном направлении. Только мировые валюты на новости реагируют в обе стороны, а гривна падать всегда будет в одном направлении.

Обмін світових валют сьогодні в Римі - євро до долара 1,217 на 1,069. Мені воно не потрібно, просто йшов у справах і звернув увагу. Думаю, що такий курс мало кого турбує... Люди на нього навіть уваги не звертають!Ціни тим більше! Обмін світових валют сьогодні в Римі - євро до долара 1,217 на 1,069. Мені воно не потрібно, просто йшов у справах і звернув увагу. Думаю, що такий курс мало кого турбує... Люди на нього навіть уваги не звертають!Ціни тим більше! Qwerty Повідомлень: 1835 З нами з: 25.02.15 Подякував: 239 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:00 Qwerty

Це в Римі так

В Канаді наприклад пересічного дуже навіть турбує курс канадського до американського долара і всі банки пропонують рахунки на карти в американській валюті Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer Ukrainian

Повідомлень: 7336 З нами з: 18.06.08 Подякував: 10 раз. Подякували: 531 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:29 Tolevas написав: Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?



Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.



Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20? Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?

Цікаво, а яке значення має політична складова при повній відсутності будь-якої економічної? І яке значення мають якісь цифри курса на табло при майже повній відсутності ринкової економіки?! Я вже писав цифри обмінки в Римі... Шалений спред! Ну і шо? Заробітна плата в 400 доларів, що при курсі 10 що при 100 є заробітною платою в 400 доларів! Цікаво, а яке значення має політична складова при повній відсутності будь-якої економічної? І яке значення мають якісь цифри курса на табло при майже повній відсутності ринкової економіки?! Я вже писав цифри обмінки в Римі... Шалений спред! Ну і шо? Заробітна плата в 400 доларів, що при курсі 10 що при 100 є заробітною платою в 400 доларів! Qwerty Повідомлень: 1835 З нами з: 25.02.15 Подякував: 239 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:42 Starikan написав: Ihor Pavlovycz написав: Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом Що вийдуть з причини військового стану - не факт. Через його декларативний характер.Але спекулянти мають заробити на період Рамадану. Який, до слова,розпочнеться завтра. По цій логіці в січні знову вниз. З поправкою на можливе загострення у відносинах із східним сусідом

Рамадан всегда в конце весны - начале лета. Рамадан всегда в конце весны - начале лета.

Ага. Не в курсі дєла. У нас кажуть, що наш Рамадан розпочинається на Романа - а закінчується на Василя)) Ага. Не в курсі дєла. У нас кажуть, що наш Рамадан розпочинається на Романа - а закінчується на Василя)) Ihor Pavlovycz Повідомлень: 5787 З нами з: 04.01.09 Подякував: 191 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 00:40 Ihor Pavlovycz написав: ......

Ага. Не в курсі дєла. У нас кажуть, що наш Рамадан розпочинається на Романа - а закінчується на Василя)) ......Ага. Не в курсі дєла. У нас кажуть, що наш Рамадан розпочинається на Романа - а закінчується на Василя))

Пробачте. Ви б в попередньому пості хоч би смайлик поставили.

Я теж не в курсі дєла, що в нас є свій Рамадан. Тим паче, що не знаю, коли Романа, а коли Василя. Пробачте. Ви б в попередньому пості хоч би смайлик поставили.Я теж не в курсі дєла, що в нас є свій Рамадан. Тим паче, що не знаю, коли Романа, а коли Василя. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10969 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3400 раз. Подякували: 3232 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 6987698869896990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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