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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 08:56
Qwerty написав: Tolevas написав:
Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?
Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
Цікаво, а яке значення має політична складова при повній відсутності будь-якої економічної? І яке значення мають якісь цифри курса на табло при майже повній відсутності ринкової економіки?! Я вже писав цифри обмінки в Римі... Шалений спред! Ну і шо? Заробітна плата в 400 доларів, що при курсі 10 що при 100 є заробітною платою в 400 доларів!
яка інфляція в зоні євро +0,1% чи вийшла в мінус?
доляри там скуповують пересічені щоб набивати матраси?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:35
Днвичья фамилия настоящей ветки "Валютный рынок в контексте упразднения Ющенко парламента". Потом ФИО "оптимизировали". Помнится, от затянувшенося ухода Сан Саныча Мороза с поста спикера (очевидно, хирургическим путем удалял пущенные из задницы корни в кресло главы Рады) ни один кломп с подволока на валютном ынке не упал. Фондовый слегка шевельнулся, но амплитуда "шевелений" последнего на какие-то ограничения в Поднебесной была заметно выше.
Qwerty написав: Tolevas написав:
Харьков 28,50 - 28,75. Спред сужается. Кто там вверх увидел?
Сотрудница забирала депо в Альфа-банке - 6 тыс. долларов. Заказала в пятницу на вторник, вчера волновалась из-за всех этих событий, думала - мало ли, не отдадут под шумок. Спокойно отдали новыми хрустящими.
Вот интересно - если бы вычесть всю политическую составляющую (война на Донбассе, теперь ВП), то какой бы был экономически обоснованный курс - 25? 20?
Цікаво, а яке значення має політична складова при повній відсутності будь-якої економічної? І яке значення мають якісь цифри курса на табло при майже повній відсутності ринкової економіки?! Я вже писав цифри обмінки в Римі... Шалений спред! Ну і шо? Заробітна плата в 400 доларів, що при курсі 10 що при 100 є заробітною платою в 400 доларів!
Полагаю, акцентирование внимание на "неформальном" или"2черном" валютном рынке ДС вполне оправдано. Эта часть валютного рынка является вполне рыночной.. Хотя, разумеется, нельзя не упомянуть так называемые "картельные сговоры" системных ОП в отдельно взятом городе.
Возвращаясь к влиянии политики на текущие валютные дела, замечу, что у валютного межбанка появился довольно стойкий иммунитет к политическим катаклизмам.
Разумеется, его поначалу лихорадит, но потом он выходит из этого кризися. Динамика безналичной пары в последнюю неделю тому свидетельство.
Пользуясь моментом и "злоупотребляя" "служебным положением", ДС рекомендует не увлекаться посторонними и "взывоопасными" темами на валютной ветке. Даже в выходные дни. Здоровее будете.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:38
Не надо скромничать, ведь и вы внесли свой вклад в проект, который только что живописали своим флудом и дискуссиями в Сомилитарком. Ветка общий дом, поэтому ее состояние будет зависеть от каждого.
Tolevas написав:
Я теперь не удивлен, что на форуме остались одни теоретики без денег или тролли, опять же без денег. А получить реальный совет по ситуации с валютой, тем более оперативный, не у кого. Поразбегались все нормальные люди. Кому охота чем-то делиться на ветке, превращенной стараниями Чая и Ко в помойку и филиал Одноклассников. Раньше люди делились примерами реальных операций на валютном рынке, показывали пример, как на нем можно заработать. Делились секретами технического анализа, тактик и стратегий по валюте. А сейчас кроме ДС, как источника оперативной информации с МБ, и читать здесь некого. Ну и еще осталось пару практиков, но их и не видно. От чтения остального практической пользы 0 целых 0 десятых. Вольготно тут живется только сплетникам и троллям. И позиция модераторов тут не понятна. Неужели это именно то, как они видят ветку - бабские сплетни и троллинг? А угробил ветку именно Чай со своим петросянством и страстью к копанию в чужом белье. Практические советы, оперативные курсы - да кому оно надо? "Вивсёврети" и все тут. Печально.
До свиданья.
"Прощайте" не говорю потому, что может все-таки придумают на форуме функцию "читать сообщения только ДС, а остальных вообще не видеть".
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