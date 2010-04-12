Tolevas написав:Я теперь не удивлен, что на форуме остались одни теоретики без денег или тролли, опять же без денег. А получить реальный совет по ситуации с валютой, тем более оперативный, не у кого. Поразбегались все нормальные люди. Кому охота чем-то делиться на ветке, превращенной стараниями Чая и Ко в помойку и филиал Одноклассников. Раньше люди делились примерами реальных операций на валютном рынке, показывали пример, как на нем можно заработать. Делились секретами технического анализа, тактик и стратегий по валюте. А сейчас кроме ДС, как источника оперативной информации с МБ, и читать здесь некого. Ну и еще осталось пару практиков, но их и не видно. От чтения остального практической пользы 0 целых 0 десятых. Вольготно тут живется только сплетникам и троллям. И позиция модераторов тут не понятна. Неужели это именно то, как они видят ветку - бабские сплетни и троллинг? А угробил ветку именно Чай со своим петросянством и страстью к копанию в чужом белье. Практические советы, оперативные курсы - да кому оно надо? "Вивсёврети" и все тут. Печально. До свиданья. "Прощайте" не говорю потому, что может все-таки придумают на форуме функцию "читать сообщения только ДС, а остальных вообще не видеть".
Не надо скромничать, ведь и вы внесли свой вклад в проект, который только что живописали своим флудом и дискуссиями в Сомилитарком. Ветка общий дом, поэтому ее состояние будет зависеть от каждого.
дядя Caша написав:1. Благодарю дискутеров за проведенную работу.
2. У кого из коллег какие идеи относительно появления на торгах первой половины следующей недели нерезидентов с покупками. Они станут дожидаться пролонгации коррекции СКВ или, не посчитаясь с ценой, инициируют покупки.
Спасибо.
US
вважаю, що активізуються, бо ведуться розмовини щодо прийняття податку на виведений капітал для малих та середніх бізнесів.
Умничка. Проверю.
Введение дополнительного налога на что угодно ВСЕГДА вызывает турбулентность в задетой области бизнеса. А здесь заденут не самый мелкий бизнес, которому в таких случаях всегда дают время отреагировать и спасти.
Законодательно вывод капитала запрещен при классическом ВП, если не ошибаюсь.
Tolevas написав: Не надо скромничать, ведь и вы внесли свой вклад в проект, который только что живописали своим флудом и дискуссиями в Сомилитарком. Ветка общий дом, поэтому ее состояние будет зависеть от каждого.
US
НИ РАЗУ не начинал срач первым. Писал оперативную информацию исключительно по теме. Понимаю, что умнее было игнорировать троллей, для которых гораздо важнее кто пишет, а не что пишут. Но такой уж характер. Поэтому окончательно прекращаю делиться наблюдениями за ЧР Харькова, буду держать в себе, перехожу в читатели. Надоело метать бисер перед Чай и Ко.
В игноре tea, somilitark, Yuri_T. Просьба не цитировать их сообщения, относящиеся ко мне. Спасибо.
Воєнний стан, Медведчук та 3 млрд грн на дизельному бізнесі із Росією Як Україна потрапила у дизельну залежність від Росії і хто заробив на цьому мільярди. За даними Enkorr, у 2018 році 37% всіх наших потреб у дизельному паливі покривається імпортом із Росії.
Тепер РФ стала основним та найбільшим постачальником дизелю в Україну, на другому місці – Білорусь, її доля ринку впала до 35% (теж російська нафта). Поставки із цих двох країн становлять близько 72% усіх потреб України. https://www.epravda.com.ua/columns/2018/11/27/643055/
jump написав:Воєнний стан, Медведчук та 3 млрд грн на дизельному бізнесі із Росією Як Україна потрапила у дизельну залежність від Росії і хто заробив на цьому мільярди. За даними Enkorr, у 2018 році 37% всіх наших потреб у дизельному паливі покривається імпортом із Росії.
Тепер РФ стала основним та найбільшим постачальником дизелю в Україну, на другому місці – Білорусь, її доля ринку впала до 35% (теж російська нафта). Поставки із цих двох країн становлять близько 72% усіх потреб України. https://www.epravda.com.ua/columns/2018/11/27/643055/
слухай перестань бігати по сайтам і наводити зраду,кремлівські фейки актуальні для тих хто вірить ковбасу по 2.20 і на щастя їх з кожним місяцем все менше