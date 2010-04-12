Tolevas написав:

Я теперь не удивлен, что на форуме остались одни теоретики без денег или тролли, опять же без денег. А получить реальный совет по ситуации с валютой, тем более оперативный, не у кого. Поразбегались все нормальные люди. Кому охота чем-то делиться на ветке, превращенной стараниями Чая и Ко в помойку и филиал Одноклассников. Раньше люди делились примерами реальных операций на валютном рынке, показывали пример, как на нем можно заработать. Делились секретами технического анализа, тактик и стратегий по валюте. А сейчас кроме ДС, как источника оперативной информации с МБ, и читать здесь некого. Ну и еще осталось пару практиков, но их и не видно. От чтения остального практической пользы 0 целых 0 десятых. Вольготно тут живется только сплетникам и троллям. И позиция модераторов тут не понятна. Неужели это именно то, как они видят ветку - бабские сплетни и троллинг? А угробил ветку именно Чай со своим петросянством и страстью к копанию в чужом белье. Практические советы, оперативные курсы - да кому оно надо? "Вивсёврети" и все тут. Печально.До свиданья."Прощайте" не говорю потому, что может все-таки придумают на форуме функцию "читать сообщения только ДС, а остальных вообще не видеть".