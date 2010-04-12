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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:38
Nazarkino
це реалії життя, а зраду Ви собі самі придумуєте
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:01
дядя Caша написав:
......
В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.
.....
Что такое "платформы Matching
" ?
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