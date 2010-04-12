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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6990699169926993>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:38

Nazarkino
це реалії життя, а зраду Ви собі самі придумуєте

а щодо Львова, що тут ще ганьбити...
місто поділили між собою дубневичі, козловський, пупс і з допомогою прихвосня задового дерибанять усе. забудовують парки. нищать старовинну архітектуру. розпродують усю землю під забудову із порушенням усіх мислимих та немислимих норм, створили транспортний колапс, відсутнісь якісного маршрутного сполучення, парковок...
Востаннє редагувалось jump в Суб 01 гру, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:01

  дядя Caша написав:
......
В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.
.....


Что такое "платформы Matching" ?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:21

  dima_beleb написав:
  athena1 написав:А Вас не здивує, що російський папір вже давно є монопольною сировиною для газет. І майже усі видання і агітки незалежно від орієнтаціі друкують на ньому. І мовчать...

ну так в чем проблема. постройте свою бумажную фабрику, у нас тут.

Совет хороший. :)
А если Вам посоветуют построить автозавод или создать газодобывающее предприятие? :)
athena1 так же, как и jump, всего лишь отметили, что мы и до сих пор во многом связаны с РФ. Кстати, так же, как и по газу - наши утверждения о том, что мы уже 3 года (или уже больше?) не покупаем газ у РФ хороши для пропаганды. Но фактически живём на том же рос. газе, только получаем его через перекупщиков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:31

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:Кстати, так же, как и по газу - наши утверждения о том, что мы уже 3 года (или уже больше?) не покупаем газ у РФ хороши для пропаганды. Но фактически живём на том же рос. газе, только получаем его через перекупщиков.


Тут больше важно что не покупаем у РФ, а не природа происхождения газа. Плохо что дороже, но зато без политики.
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Востаннє редагувалось Den в Суб 01 гру, 2018 12:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:34

  jump написав:Nazarkino
це реалії життя, а зраду Ви собі самі придумуєте

ну якщо твоя реальність це повна безнадійність,один негатив,всьопропало значить щось в житті треба змінювати,на мій погляд не все так погано хоча проблем више криши,ну а постити один негатив це пахне тролятиною
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:40

  ЛАД написав:
  dima_beleb написав:
  athena1 написав:А Вас не здивує, що російський папір вже давно є монопольною сировиною для газет. І майже усі видання і агітки незалежно від орієнтаціі друкують на ньому. І мовчать...

ну так в чем проблема. постройте свою бумажную фабрику, у нас тут.

Совет хороший. :)
А если Вам посоветуют построить автозавод или создать газодобывающее предприятие? :)
athena1 так же, как и jump, всего лишь отметили, что мы и до сих пор во многом связаны с РФ. Кстати, так же, как и по газу - наши утверждения о том, что мы уже 3 года (или уже больше?) не покупаем газ у РФ хороши для пропаганды. Но фактически живём на том же рос. газе, только получаем его через перекупщиков.
Не совсем так
"Mysckow S.А." (Польша) «Stora Enso»(Финляндии (3), Швеции (2), Германии (2), Бельгии (1) и Канаде (1)) «Stracel» (Франция) «UPM Brite»--«Chapelle Darblay» (Франция), «Kajaani» и «Voikkaa» (Финляндия),«UPM-Kymmene» - «Chapelle Darblay» и «Stracel» (Фран­ция), «Kaipola» и «Kajaani» (Финляндия), «Shotton» (Великобритания) ---могу написать ещё пару десятков ... так что вопрос только цены и ориентации на рынки :)

"Кама" "Кондопога""Сыктывкар"-- Россия

PS Ahlstrom -- бумага для сити и бордов ...почти монополист на украинском рынке(финская)
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:12

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:ну так в чем проблема. постройте свою бумажную фабрику, у нас тут.

К нас уже есть Обуховская :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:16

  500 написав:
  дядя Caша написав:
......
В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD.
.....


Что такое "платформы Matching" ?


Гугл Вам в помощь :D
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:19

  Сибарит написав:
  dima_beleb написав:ну так в чем проблема. постройте свою бумажную фабрику, у нас тут.

К нас уже есть Обуховская :)

она у меня ассоциируется с туалетом. :)
dima_beleb
 
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