Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:23
Yuri_61 написав: 500 написав: дядя Caша написав: ...... В это время на межбанке произошла «смена караула» - там появился НБУ, проведя долларовую интервенцию с платформы Matching по 29,00 UAH/USD. «Зеленые быки» стали менее агрессивными, а курс доллара консолидировался на уровне 28,275/28,285 UAH/USD. .....
Что такое "
платформы Matching
" ?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:42
500 написав:
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анонимный межбанк
https://finance.liga.net/bank/article/a ... i-valyutoy
Yuri_61
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