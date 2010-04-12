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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6991699269936994>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:22

  Сибарит написав:
  dima_beleb написав:ну так в чем проблема. постройте свою бумажную фабрику, у нас тут.

К нас уже есть Обуховская :)


Газетную бумагу выпускал Жидачевский КБК. В основными владельцами в долях были Коломойский с Бродским. В отношении КБК была начата процедура банкротства, но вроде в 2017 он ожил.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:28

Европейская комиссия объявила, что предоставит Украине первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в сумме 500 млн евро.
Как сообщает пресс-служба Минфина, средства должны поступить в середине декабря.
.........
Макрофинансовую поддержку Украины Европейский Союз предоставляет в виде займов. Точная процентная ставка транша будет известна во время выхода Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2%. Средства поступят в государственный бюджет.

https://finclub.net/news/evrokomissiya-vydelila-ukraine-500-mln-evro-finpomoshchi.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:35

  Aps написав:
ЛАД написав:Кстати, так же, как и по газу - наши утверждения о том, что мы уже 3 года (или уже больше?) не покупаем газ у РФ хороши для пропаганды. Но фактически живём на том же рос. газе, только получаем его через перекупщиков.


Тут больше важно что не покупаем у РФ, а не природа происхождения газа. Плохо что дороже, но зато без политики.

Не уверен, но сильно подозреваю, что по такой же цене могли бы купить и напрямую. И второе - если речь пойдёт о политике, то РФ может уменьшить поставки газа нашим поставщикам с тем, чтобы им нечего было продать нам.

Den, спасибо.
Я не смог бы назвать поставщиков бумаги, но о том, что мы закупаем много качественной бумаги на Западе, знаю. Но athena1 писал конкретно о газетной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:38

Группа ICU прогнозирует курс гривны 29 UAH/USD на конец 2018 года.

Об этом сообщил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43937 ... onets-2018
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:45

  ЛАД написав:
  Aps написав:
ЛАД написав:Кстати, так же, как и по газу - наши утверждения о том, что мы уже 3 года (или уже больше?) не покупаем газ у РФ хороши для пропаганды. Но фактически живём на том же рос. газе, только получаем его через перекупщиков.


Тут больше важно что не покупаем у РФ, а не природа происхождения газа. Плохо что дороже, но зато без политики.

Не уверен, но сильно подозреваю, что по такой же цене могли бы купить и напрямую. И второе - если речь пойдёт о политике, то РФ может уменьшить поставки газа нашим поставщикам с тем, чтобы им нечего было продать нам.

Den, спасибо.
Я не смог бы назвать поставщиков бумаги, но о том, что мы закупаем много качественной бумаги на Западе, знаю. Но athena1 писал конкретно о газетной.
Всё перечисленное и есть газетная бумага .....Причём Западная намного качественней....
Востаннє редагувалось Den в Суб 01 гру, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:46

  Moneta написав:Группа ICU прогнозирует курс гривны 29 UAH/USD на конец 2018 года.

Об этом сообщил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43937 ... onets-2018


это ж каким надо обладать умищем, чтоб спрогнозировать это. :)
Имхо, такой прогноз любая бабушка выдаст.

Мои ожидания на 30.06.2019 банки от себя: от 26,90 - до 26,50
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:56

  Yuri_61 написав:
  500 написав:
Блеснете умениями с помощью ссылки?

анонимный межбанк
https://finance.liga.net/bank/article/a ... i-valyutoy


Благодарю!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:04

500

За подключение к «блумберговскому» терминалу платить также не нужно, но ежегодная абонплата за участие в дополнительной информационной системе обойдется банку в $25 000, рассказывает Гриненко.

Вроде и не дорого... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:16

С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.
В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей.
Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.
С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.
Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.
Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.
И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".

Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.
Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:27

  Den написав:.....
Всё перечисленное и есть газетная бумага .....Причём Западная намного качественней....

Ещё раз спасибо! Честно говоря, не интересовался этим вопросом, да и сейчас искать не буду. К сожалению, athena1 не дал ссылки, но обычно он даёт правдивую информацию.
А Вы не подскажете, какую долю составляют поставки газ. бумаги из РФ (то, что западная намного качественней, вполне верю)?
Я стал возражать только против совета построить свою бум. фабрику. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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