Газетную бумагу выпускал Жидачевский КБК. В основными владельцами в долях были Коломойский с Бродским. В отношении КБК была начата процедура банкротства, но вроде в 2017 он ожил.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:22
Газетную бумагу выпускал Жидачевский КБК. В основными владельцами в долях были Коломойский с Бродским. В отношении КБК была начата процедура банкротства, но вроде в 2017 он ожил.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:28
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:35
Не уверен, но сильно подозреваю, что по такой же цене могли бы купить и напрямую. И второе - если речь пойдёт о политике, то РФ может уменьшить поставки газа нашим поставщикам с тем, чтобы им нечего было продать нам.
Den, спасибо.
Я не смог бы назвать поставщиков бумаги, но о том, что мы закупаем много качественной бумаги на Западе, знаю. Но athena1 писал конкретно о газетной.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:38
Группа ICU прогнозирует курс гривны 29 UAH/USD на конец 2018 года.
Об этом сообщил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций Александр Мартыненко.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43937 ... onets-2018
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:45
Всё перечисленное и есть газетная бумага .....Причём Западная намного качественней....
Востаннє редагувалось Den в Суб 01 гру, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:46
это ж каким надо обладать умищем, чтоб спрогнозировать это.
Имхо, такой прогноз любая бабушка выдаст.
Мои ожидания на 30.06.2019 банки от себя: от 26,90 - до 26,50
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:56
Благодарю!
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:04
500
За подключение к «блумберговскому» терминалу платить также не нужно, но ежегодная абонплата за участие в дополнительной информационной системе обойдется банку в $25 000, рассказывает Гриненко.
Вроде и не дорого...
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:16
С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.
В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей.
Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.
С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.
Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.
Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.
И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".
Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.
Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 01 гру, 2018 15:27
Ещё раз спасибо! Честно говоря, не интересовался этим вопросом, да и сейчас искать не буду. К сожалению, athena1 не дал ссылки, но обычно он даёт правдивую информацию.
А Вы не подскажете, какую долю составляют поставки газ. бумаги из РФ (то, что западная намного качественней, вполне верю)?
Я стал возражать только против совета построить свою бум. фабрику.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
|