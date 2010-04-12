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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6991699269936994

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
(Ну не без легкого юмора в процессе трындежа).
:P :wink:

Небольшой рост нала на выходные должен укрепить "Новое правило" боковика или небольшого падения в понедельник...

Ну а вторник послеобед даст окончательную картину.
:?

Помянем безвременно "ушедшего" Товеласа (вслед за Пересом)...

Умищам - Своя дорога! :oops:

Зашел еврей в антикварную лавку в Иерусалиме, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко мать не видать! - династия Сун!
Еврей возвращается к продавцу:
- Извините, я одинокий человек, живу без друзей... Вот ваша кошечка мне так приглянулась... Вы не могли бы мне ее отдать?
- Нет, нет. Ее так мои дети любят.
- Ну, я такой одинокий... Я вам 10 шекелей дам...
- Нет, нет, не продается.
Наконец, на 250 шекелей сторговались. Покупатель уходит, уже в дверях оборачивается:
- Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите?
- Нет, нет.
- Я вам 10 шекелей за него дам...
- Ну что вы, это же блюдце из китайского фарфора, династия Сун, стоит пару лямов баксов ... А кошечек по 250 шекелей я уже 87 штук продал.../
дарий
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