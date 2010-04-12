Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
(Ну не без легкого юмора в процессе трындежа).
Небольшой рост нала на выходные должен укрепить "Новое правило" боковика или небольшого падения в понедельник...
Ну а вторник послеобед даст окончательную картину.
Помянем безвременно "ушедшего" Товеласа (вслед за Пересом)...
Умищам - Своя дорога!
Зашел еврей в антикварную лавку в Иерусалиме, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко мать не видать! - династия Сун!
Еврей возвращается к продавцу:
- Извините, я одинокий человек, живу без друзей... Вот ваша кошечка мне так приглянулась... Вы не могли бы мне ее отдать?
- Нет, нет. Ее так мои дети любят.
- Ну, я такой одинокий... Я вам 10 шекелей дам...
- Нет, нет, не продается.
Наконец, на 250 шекелей сторговались. Покупатель уходит, уже в дверях оборачивается:
- Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите?
- Нет, нет.
- Я вам 10 шекелей за него дам...
- Ну что вы, это же блюдце из китайского фарфора, династия Сун, стоит пару лямов баксов ... А кошечек по 250 шекелей я уже 87 штук продал.../