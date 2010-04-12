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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6992699369946995>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
(Ну не без легкого юмора в процессе трындежа).
:P :wink:

Небольшой рост нала на выходные должен укрепить "Новое правило" боковика или небольшого падения в понедельник...

Ну а вторник послеобед даст окончательную картину.
:?

Помянем преждевременно "ушедшего" Товеласа (вслед за Пересом)...

Умищам - Своя дорога! :oops:

Зашел еврей в антикварную лавку в Иерусалиме, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко мать не видать! - династия Сун!
Еврей возвращается к продавцу:
- Извините, я одинокий человек, живу без друзей... Вот ваша кошечка мне так приглянулась... Вы не могли бы мне ее отдать?
- Нет, нет. Ее так мои дети любят.
- Ну, я такой одинокий... Я вам 10 шекелей дам...
- Нет, нет, не продается.
Наконец, на 250 шекелей сторговались. Покупатель уходит, уже в дверях оборачивается:
- Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите?
- Нет, нет.
- Я вам 10 шекелей за него дам...
- Ну что вы, это же блюдце из китайского фарфора, династия Сун, стоит пару лямов баксов ... А кошечек по 250 шекелей я уже 87 штук продал.../
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:28

  pesikot написав:
  Qwerty написав:Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! Ну проїдьте тією ж Італією - подивіться на дороги, на ліси, які ніхто не вирубує, на екологію, на настрої людей, на рівень життя, на ту ж погоду, сьогодні тут було біля 14 тепла... Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!

У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ? :)

Яке питання, такий і той хто запитує... Вийдіть з машини - підійдіть і запитайте! А я сьогодні в Італії... Температура плюс 15, навкруги повно людей з дітьми, ресторани забиті, купа вболівальників, через годину видвигаюсь на матч Фіорентина - Ювентус! Ну і наостанок, і зліва і справа, і попереду кругом чути українську і російську мови... Замість розповіді про своє депресивне село і себе ж такого, можете навести хоч один аргумент чому українець повинен покинути Італію і повернутися у ваше село до таких як ви?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:31

Qwerty

Так шо - землю китайцам?
:mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:37

  ЛАД написав:С вашего разрешения немного отклонюсь от...

разрешения не получил, зато сразу отклонился.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:40

  ЛАД написав:Не уверен, но сильно подозреваю, что по такой же цене могли бы купить и напрямую.

известная ватная история.
наверное еще и по формуле take-or-pay.

не удивительно, что здесь иногда обсуждают личностей, которые постят мерзости.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:48

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:С вашего разрешения немного отклонюсь от...

разрешения не получил, зато сразу отклонился.

А Вы сразу отписались по теме форума. :)
И почему-то решили, что разрешение я спрашивал именно у Вас. Мания величия?

P.s. А во втором посте сразу проиллюстрировали пример того, о чём я без Вашего высочайшего разрешения написал. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 01 гру, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:51

  ЛАД написав:И почему-то решили, что разрешение я спрашивал именно у Вас. Мания величия?

от других, без мании величия, тоже разрешения не наблюдается.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:02

Re: Валютный рынок в контексте

Пора думать о курсе на конец след. недели...
Пока паника срабатывает, и, типа, нада Брать!
Поразмыслив - буду ждать среды (для полной картины).
:roll:

Понятно, что по ОВГЗ-шкам кто-то заплатит...
Вопрос - Када?
8)
Востаннє редагувалось дарий в Суб 01 гру, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:11

  дарий написав:Пора думать о курсе на конец след. недели...
Пока паника срабатывает, и, типа, нада Брать!
Поразмыслив - буду ждать среды (для полной картины).
:roll:


Покупают СКВ когда её курс остановился на неделю - две после длительного падения до этого. И наоборот.
Забывают о всех спекуляциях с валютой, когда курс её движется то ли вверх, то ли вниз до полной остановки и начала смены тренда.
Кто хочет затарится баком, должен ждать конца июня 2019 ,2020, 2021 и т.д.
если гривной, то в конце - начале любого года.
Это уже должно стать прописной истиной.
В сторону биткоинов и т.п. даже не смотреть.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 01 гру, 2018 17:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:12

  дарий написав:Пора думать о курсе на конец след. недели...
Пока паника срабатывает, и, типа, нада Брать!
Поразмыслив - буду ждать среды (для полной картины).
:roll:

Думаю курс на налике уже неплохо так свалился, но общая ситуация пока совсем неясная, со старта недели на межбанк еще посмотрим :?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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