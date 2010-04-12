Надеюсь, большинство - за. Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок. (Ну не без легкого юмора в процессе трындежа).
Небольшой рост нала на выходные должен укрепить "Новое правило" боковика или небольшого падения в понедельник...
Ну а вторник послеобед даст окончательную картину.
Помянем преждевременно "ушедшего" Товеласа (вслед за Пересом)...
Умищам - Своя дорога!
Зашел еврей в антикварную лавку в Иерусалиме, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко мать не видать! - династия Сун! Еврей возвращается к продавцу: - Извините, я одинокий человек, живу без друзей... Вот ваша кошечка мне так приглянулась... Вы не могли бы мне ее отдать? - Нет, нет. Ее так мои дети любят. - Ну, я такой одинокий... Я вам 10 шекелей дам... - Нет, нет, не продается. Наконец, на 250 шекелей сторговались. Покупатель уходит, уже в дверях оборачивается: - Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите? - Нет, нет. - Я вам 10 шекелей за него дам... - Ну что вы, это же блюдце из китайского фарфора, династия Сун, стоит пару лямов баксов ... А кошечек по 250 шекелей я уже 87 штук продал.../
Qwerty написав:Зараз майже постійно перебуваю в Європі... Наших тут повно на кожному кроці... Скажу неприємну річ, але думати, що наші кудись і колись захочуть повертатися може лише людина, яка жодного разу не була в Європі! Ну проїдьте тією ж Італією - подивіться на дороги, на ліси, які ніхто не вирубує, на екологію, на настрої людей, на рівень життя, на ту ж погоду, сьогодні тут було біля 14 тепла... Для чого їм з цього благополуччя повертатись в той хаос?! Вони ж не вороги собі!
У мене одне лише питання, коли я стою в тянючцi, в своему депресивному селi. хто цi всi люди ?
Яке питання, такий і той хто запитує... Вийдіть з машини - підійдіть і запитайте! А я сьогодні в Італії... Температура плюс 15, навкруги повно людей з дітьми, ресторани забиті, купа вболівальників, через годину видвигаюсь на матч Фіорентина - Ювентус! Ну і наостанок, і зліва і справа, і попереду кругом чути українську і російську мови... Замість розповіді про своє депресивне село і себе ж такого, можете навести хоч один аргумент чому українець повинен покинути Італію і повернутися у ваше село до таких як ви?!
дарий написав:Пора думать о курсе на конец след. недели... Пока паника срабатывает, и, типа, нада Брать! Поразмыслив - буду ждать среды (для полной картины).
Покупают СКВ когда её курс остановился на неделю - две после длительного падения до этого. И наоборот. Забывают о всех спекуляциях с валютой, когда курс её движется то ли вверх, то ли вниз до полной остановки и начала смены тренда. Кто хочет затарится баком, должен ждать конца июня 2019 ,2020, 2021 и т.д. если гривной, то в конце - начале любого года. Это уже должно стать прописной истиной. В сторону биткоинов и т.п. даже не смотреть.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 01 гру, 2018 17:17, всього редагувалось 3 разів.