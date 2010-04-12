Додано: Суб 01 гру, 2018 15:27

Надеюсь, большинство - за.Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.(Ну не без легкого юмора в процессе трындежа).Небольшой рост нала на выходные должен укрепить "Новое правило" боковика или небольшого падения в понедельник...Ну а вторник послеобед даст окончательную картину.Помянем преждевременно "ушедшего" Товеласа (вслед за Пересом)...Умищам - Своя дорога!Зашел еврей в антикварную лавку в Иерусалиме, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко мать не видать! - династия Сун!Еврей возвращается к продавцу:- Извините, я одинокий человек, живу без друзей... Вот ваша кошечка мне так приглянулась... Вы не могли бы мне ее отдать?- Нет, нет. Ее так мои дети любят.- Ну, я такой одинокий... Я вам 10 шекелей дам...- Нет, нет, не продается.Наконец, на 250 шекелей сторговались. Покупатель уходит, уже в дверях оборачивается:- Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите?- Нет, нет.- Я вам 10 шекелей за него дам...- Ну что вы, это же блюдце из китайского фарфора, династия Сун, стоит пару лямов баксов ... А кошечек по 250 шекелей я уже 87 штук продал.../