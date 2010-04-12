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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 17:15
дарий написав:
Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.
Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16
дарий написав:
Пора думать о курсе на конец след. недели...
Пока паника срабатывает
Паніку погасили в перший же день.Не нагнітайте.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 17:28
ЛАД написав: Den написав:
.....
Всё перечисленное и есть газетная бумага .....Причём Западная намного качественней....
Ещё раз спасибо! Честно говоря, не интересовался этим вопросом, да и сейчас искать не буду. К сожалению, athena1
не дал ссылки, но обычно он даёт правдивую информацию.
А Вы не подскажете, какую долю составляют поставки газ. бумаги из РФ (то, что западная намного качественней, вполне верю)?
Я стал возражать только против совета построить свою бум. фабрику.
Раньше было 80\20 (Россия\ЕС) теперь думаю 40\60 но могу ошибаться ..
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