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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6992699369946995

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:15

  дарий написав:Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.

Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.
Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16

  дарий написав:Пора думать о курсе на конец след. недели...
Пока паника срабатывает

Паніку погасили в перший же день.Не нагнітайте.
tea
 
Повідомлень: 16073
З нами з: 15.11.08
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:28

  ЛАД написав:
  Den написав:.....
Всё перечисленное и есть газетная бумага .....Причём Западная намного качественней....

Ещё раз спасибо! Честно говоря, не интересовался этим вопросом, да и сейчас искать не буду. К сожалению, athena1 не дал ссылки, но обычно он даёт правдивую информацию.
А Вы не подскажете, какую долю составляют поставки газ. бумаги из РФ (то, что западная намного качественней, вполне верю)?
Я стал возражать только против совета построить свою бум. фабрику. :)
Раньше было 80\20 (Россия\ЕС) теперь думаю 40\60 но могу ошибаться ..
Den
 
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  #<1 ... 6992699369946995
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