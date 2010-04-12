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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69936994699569966997>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:15

  дарий написав:Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.

Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.
Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:16

  дарий написав:Пора думать о курсе на конец след. недели...
Пока паника срабатывает

Паніку погасили в перший же день.Не нагнітайте.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:28

  ЛАД написав:
  Den написав:.....
Всё перечисленное и есть газетная бумага .....Причём Западная намного качественней....

Ещё раз спасибо! Честно говоря, не интересовался этим вопросом, да и сейчас искать не буду. К сожалению, athena1 не дал ссылки, но обычно он даёт правдивую информацию.
А Вы не подскажете, какую долю составляют поставки газ. бумаги из РФ (то, что западная намного качественней, вполне верю)?
Я стал возражать только против совета построить свою бум. фабрику. :)
Раньше было 80\20 (Россия\ЕС) теперь думаю 40\60 но могу ошибаться ..
Den
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:36

  tea написав:
  дарий написав:Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.

Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.
Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.


Не сильно заметил, шоб ДС гасил весь этот политический ТРЕНД! :D

Голосування за кандидатов, плиз, несюда... :mrgreen:

Папуа Новая Гвинея - неплохая тема...
:roll: :oops:

Коренных угнетают! (и, даже, там уже не сильно)...

Допоможемо.
:(
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:00

Економічна та валютна ситуація залежить від дій влади. Економічних передумов для змін на валютному ринку немає. https://www.slovoidilo.ua/2018/11/30/po ... zhyt-vlady
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:00

  tea написав:Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.

Пощади
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:09

Yuri_61

В сторону биткоинов и т.п. даже не смотреть.

60% граждан Канады зашли в биткоины...
:D
Умнички!

Нечего богатеть безмерно. 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Покупают СКВ когда её курс остановился на неделю - две после длительного падения до этого. И наоборот.
Забывают о всех спекуляциях с валютой, когда курс её движется то ли вверх, то ли вниз до полной остановки и начала смены тренда.
Кто хочет затарится баком, должен ждать конца июня 2019 ,2020, 2021 и т.д.
если гривной, то в конце - начале любого года.
Это уже должно стать прописной истиной.


Боже - как все просто!

И почему-таки еще не Все мильйонеры?
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:21

  Qwerty написав:quote="4509796:Zebra"]
  vovan_prm написав:
  freeze написав:Паника от уже никому не доверяющего пересичного населения, не раз наученного горьким опытом.
Курс и не должен был дёргаться, судя по жизни экономики ничего не произошло существенного, кроме влияния черной пятницы.
Гипотетически сильное влияние может оказать блокада керченского пролива для невоенных транспортных судов, но пока это не просматривается.

Даже на решение о транше МВФ введение такого сильно усеченного военного положения никак не повлияет, имхо.

Я Вас умоляю (с)
И мировые валюты так же реагируют на новости. Я бы сказал, что даже гораздо круче.
Брекзит 24,06,2016
Выборы Трампа 09,11,2016
Выборы Макрона 24,04,2017

Посмотрите движения пары EUR/USD за эти даты.

Только мировые валюты на новости реагируют в обе стороны, а гривна падать всегда будет в одном направлении.

Обмін світових валют сьогодні в Римі - євро до долара 1,217 на 1,069. Мені воно не потрібно, просто йшов у справах і звернув увагу. Думаю, що такий курс мало кого турбує... Люди на нього навіть уваги не звертають!Ціни тим більше![/quote]


в своё время был в коммандировке в Мюнхене, обмен в банках марки на доллар был такой же неприличный, так вот местные немцы спрашивали - не привезли ли мы доллар для обмена....народ везде с курсами валют балуется...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:26

edvardd

По ситуации прямой курс конвертации привата очень даже ничего в любой стране.

Выезжать с картой хорошего уровня - логично.

Нефиг заморачиваться, пытаясь поймать разницу на курсе до поездки...

Один хрен не Угадаете... :D

Хотя, налик, обязательно берите!

Процентов 20-30 на всяк случай...
:oops:

Масса примеров несработки наших высокоуровневых карт по тех. причинам.

Ну и просто страна отдыха бывает не из той оперы... некомельфо... :cry:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 01 гру, 2018 18:37, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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