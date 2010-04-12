дарий написав:Надеюсь, большинство - за. Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти. Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
Den написав:..... Всё перечисленное и есть газетная бумага .....Причём Западная намного качественней....
Ещё раз спасибо! Честно говоря, не интересовался этим вопросом, да и сейчас искать не буду. К сожалению, athena1 не дал ссылки, но обычно он даёт правдивую информацию. А Вы не подскажете, какую долю составляют поставки газ. бумаги из РФ (то, что западная намного качественней, вполне верю)? Я стал возражать только против совета построить свою бум. фабрику.
Раньше было 80\20 (Россия\ЕС) теперь думаю 40\60 но могу ошибаться ..
дарий написав:Надеюсь, большинство - за. Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти. Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
Не сильно заметил, шоб ДС гасил весь этот политический ТРЕНД!
Голосування за кандидатов, плиз, несюда...
Папуа Новая Гвинея - неплохая тема...
Коренных угнетают! (и, даже, там уже не сильно)...
Yuri_61 написав:Покупают СКВ когда её курс остановился на неделю - две после длительного падения до этого. И наоборот. Забывают о всех спекуляциях с валютой, когда курс её движется то ли вверх, то ли вниз до полной остановки и начала смены тренда. Кто хочет затарится баком, должен ждать конца июня 2019 ,2020, 2021 и т.д. если гривной, то в конце - начале любого года. Это уже должно стать прописной истиной.
freeze написав:Паника от уже никому не доверяющего пересичного населения, не раз наученного горьким опытом. Курс и не должен был дёргаться, судя по жизни экономики ничего не произошло существенного, кроме влияния черной пятницы. Гипотетически сильное влияние может оказать блокада керченского пролива для невоенных транспортных судов, но пока это не просматривается.
Даже на решение о транше МВФ введение такого сильно усеченного военного положения никак не повлияет, имхо.
Я Вас умоляю (с) И мировые валюты так же реагируют на новости. Я бы сказал, что даже гораздо круче. Брекзит 24,06,2016 Выборы Трампа 09,11,2016 Выборы Макрона 24,04,2017
Посмотрите движения пары EUR/USD за эти даты.
Только мировые валюты на новости реагируют в обе стороны, а гривна падать всегда будет в одном направлении.
Обмін світових валют сьогодні в Римі - євро до долара 1,217 на 1,069. Мені воно не потрібно, просто йшов у справах і звернув увагу. Думаю, що такий курс мало кого турбує... Люди на нього навіть уваги не звертають!Ціни тим більше![/quote]
в своё время был в коммандировке в Мюнхене, обмен в банках марки на доллар был такой же неприличный, так вот местные немцы спрашивали - не привезли ли мы доллар для обмена....народ везде с курсами валют балуется...