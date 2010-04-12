Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс. И сейчас покупают бакс, когда конец года да и ещё на таких новостях о введении военного положения. Кто ж так делает, явно не будущие миллионеры.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 01 гру, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс.
Сейчас что делать?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс.
Сейчас что делать?
Ничего, так как сливатся надо па30, откупаться па26.хх Увы и ах, но момент слива уже упущен (па 30). Но Вы и так это знаете. Чем сильней панические настроения на валютном рынке, тем быстрее всё возвращается к прежним курсам. Но и это Вы прекрасно знаете. Валютные качели и всё такое... Прочите статейку по этому поводу. Имхо, полезная https://minfin.com.ua/2018/09/28/35066872/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 01 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 3 разів.
дарий написав:Надеюсь, большинство - за. Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти. Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
Ви хотіли написати "не за Гаранта"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс.
ЛАД написав:С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки. В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей. Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело. С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил. Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях. Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов. И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".
Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих. Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить".
Сорри. Чисто треп. Так Толевас оказался О_О? Я к чему. Посты были сформулированы, ИМХО, по-другому.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну