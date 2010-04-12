ЛАД написав:

взглядов

личностей

личности

С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.В последнее время очень часто от обсужденияна форуме уходят к обсуждениюМеня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.Вопрос опишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить".