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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6994699569966997>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:26

  дарий написав:
Боже - как все просто!

И почему-таки еще не Все мильйонеры?


Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс.
И сейчас покупают бакс, когда конец года да и ещё на таких новостях о введении военного положения. Кто ж так делает, явно не будущие миллионеры.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 01 гру, 2018 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:27

  Yuri_61 написав:
  дарий написав:
Боже - как все просто!

И почему-таки еще не Все мильйонеры?


Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс.

Сейчас что делать?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:31

  Ukrainian написав:
  Yuri_61 написав:
  дарий написав:
Боже - как все просто!

И почему-таки еще не Все мильйонеры?


Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс.

Сейчас что делать?


Ничего, так как сливатся надо па30, откупаться па26.хх
Увы и ах, но момент слива уже упущен (па 30). Но Вы и так это знаете. Чем сильней панические настроения на валютном рынке, тем быстрее всё возвращается к прежним курсам. Но и это Вы прекрасно знаете.
Валютные качели и всё такое...
Прочите статейку по этому поводу. Имхо, полезная
https://minfin.com.ua/2018/09/28/35066872/
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 01 гру, 2018 18:48, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:44

  tea написав:
  дарий написав:Надеюсь, большинство - за.
Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.

Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.
Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.

Ви хотіли написати "не за Гаранта"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:46

flyman
Гарант не найгірший варіант до речі
Вошивого триматиме в тонусі
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:53

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:чому українець повинен покинути Італію і повернутися у ваше село до таких як ви?!
Бо тут пупи зарит1
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:54

  Ukrainian написав:
  Yuri_61 написав:
  дарий написав:
Боже - как все просто!

И почему-таки еще не Все мильйонеры?


Потому что думают, что если актив растёт, то он и дальше будет расти, а если падает, то и дальше будет падать. И покупают СКВ на подъеме, а продают её, когда она резко падает. А надо всё наоборот делать. Когда все ломились в обменки избавиться от баксов па 4-60 (бо буде ж тильки падати!!) надо было грести бакс.

Сейчас что делать?

Как и всегда , думать , головой , своей .
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:56

  дарий написав:Qwerty

Так шо - землю китайцам?
:mrgreen:

Заметьте, не я это предложил(с)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:01

  ЛАД написав:С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.
В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей.
Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.
С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.
Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.
Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.
И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".

Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.
Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить". :)

Сорри. Чисто треп. Так Толевас оказался О_О?
Я к чему. Посты были сформулированы, ИМХО, по-другому.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:06

  buratinyo написав:Законодательно вывод капитала запрещен при классическом ВП, если не ошибаюсь.

Я тоже слышал. Здесь не классический вывод капитала, здесь пытаются пресечь классический уход от налогообложения)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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