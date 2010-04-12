ЛАД написав:С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки. В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей. Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело. С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил. Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях. Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов. И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".
Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих. Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить".
Приятно удивлен, что у людей остались трезвые мысли, логика в мышлении, способность оценивать события с самых разных сторон, что свидетельствует о хорошем жизненном опыте, хорошем образовании и способности созидать полезное и доброе для большинства.
Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года. Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?
Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я. И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.
По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.
Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.
Что касается курса доллара на межбанке, то пару недель назад очевидно был баланс спроса и предложения (НБУ не активничал на межбанке). А сейчас появились две разнонаправленные силы на . Первая - это блокирование портов, а значит резкое падение экспорта украинской стали, объем которой составляет приблизительно 23,6% в общем объеме украинского экспорта. Вторая сила - это резкое снижение цен на нефть от последнего максимума приблизительно на 30% (причина - глобальное совершенствование новых ДВС, тренд на мало объемные ДВС, рост количества электротранспорта на дорогах по всему миру). Вероятно Трампу доложили о риске затоваривания на нефтяном рынке и он именно поэтому санкции снова ввел по отношению к Ирану, чтобы уменьшить крутизну снижения цен на нефть. В связи с вышеизложенным считаю, что ситуация в Азове требует самого пристального внимания. Как бы там не было, а металлургам надо искать пути вывоза металла за рубеж. Если удастся, то вздохнем весной и курс гривни может вырасти. Если же нет, то курс гривни немного девальвирует. Немного, так как разнонаправленные силы в принципе друг друга компенсируют, но, понятное дело, что не синхронно.
buratinyo написав:Законодательно вывод капитала запрещен при классическом ВП, если не ошибаюсь.
Я тоже слышал. Здесь не классический вывод капитала, здесь пытаются пресечь классический уход от налогообложения)
А хто ж это знает, дорогой товарищ? (с) Вывод или уход?
Все зависит от того, кто именно это делает, а также от размеров и их влияния на межбанковский курс. Вдруг импортеры полностью сдуются и никто валюту не будет покупать? Тогда это будет вывод капитала. А если экспорт сдуется серьезно, то тогда это будет уходом от налогообложения.
Yuri_61 написав:Ничего, так как сливатся надо па30, откупаться па26.хх Увы и ах, но момент слива уже упущен (па 30). Но Вы и так это знаете. Чем сильней панические настроения на валютном рынке, тем быстрее всё возвращается к прежним курсам. Но и это Вы прекрасно знаете. Валютные качели и всё такое... Прочите статейку по этому поводу. Имхо, полезная https://minfin.com.ua/2018/09/28/35066872/
Qwerty написав:Яке питання, такий і той хто запитує... Вийдіть з машини - підійдіть і запитайте! А я сьогодні в Італії... Температура плюс 15, навкруги повно людей з дітьми, ресторани забиті, купа вболівальників, через годину видвигаюсь на матч Фіорентина - Ювентус! Ну і наостанок, і зліва і справа, і попереду кругом чути українську і російську мови... Замість розповіді про своє депресивне село і себе ж такого, можете навести хоч один аргумент чому українець повинен покинути Італію і повернутися у ваше село до таких як ви?!
Мой вопрос прост, если ТАК много уехало в Европу, то почему ещё бОльше здесь осталось ? Тем более остались социально и экономически активные.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
дарий написав:Надеюсь, большинство - за. Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.
Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти. Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
Блокада прохода через Керченский пролив продолжается, последние суда в Бердянск и Мариуполь заходили в Азовское море 24 ноября. Последние два судна из Азовского моря вышли 27 ноября.
Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 18. 2 ч. · #Щодо_кризи_в_Азовському_морі (228) - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти. Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - мабуть щось знає, що відмовився від контракту... А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.
Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 14. Вчера в 18:38 · #Щодо_кризи_в_Азовському_морі (226) - зведення на 15:00 за київським часом 30.11.2018. Отже. Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє (публікую російською, що за поребриком не посилалися на труднощі перекладу): 1. В Керченском проливе на входе в Азовское море находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты 20 (двадцать) судов. 5 (пять) из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Austria, Netherlands, Malta Germany, Bulgaria). 8 (восемь) судов принадлежат компаниям Турции, 4 (четыре) – компаниям из Ливана.
Одно судно ожидает разрешения с 17.11.18, одно – с 22.11.18, пять – 23.11.18, два – с 24.11.18, четыре – с 2511.18, три – с 26.11.18, три – с 27.11.18, одно – с 28.11.18. Последнее судно в порт Бердянск было пропущено 24 ноября 2018. Последнее судно в порт Мариуполь было пропущено 24 ноября 2018.
Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью 17 795 тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу. 2. На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход 9 (девять) судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Greece, Austria, Malta), шесть – компаниям Турции.
Одно судно стоит с 23.11.18, три судна – с 24.11.18, одно – с 25.11.18, два – с 26.11.18, два – с 27.11.18.
Отметим, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемность 3175 тонн, направлявшийся в Констанцу, Румыния, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Ожидал разрешения с 08:00 23.11.18 до 11:00 27.11.18.
Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 (два судна).
Для объективности, заметим, что 30 ноября движения в Керченском проливе нет из-за шторма. Таким образом, погода усугубляет действия властей РФ
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 01 гру, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 18. 2 ч. · #Щодо_кризи_в_Азовському_морі (228) - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти. Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - мабуть щось знає, що відмовився від контракту... А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.
Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 14. Вчера в 18:38 · #Щодо_кризи_в_Азовському_морі (226) - зведення на 15:00 за київським часом 30.11.2018. Отже. Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє (публікую російською, що за поребриком не посилалися на труднощі перекладу): 1. В Керченском проливе на входе в Азовское море находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты 20 (двадцать) судов. 5 (пять) из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Austria, Netherlands, Malta Germany, Bulgaria). 8 (восемь) судов принадлежат компаниям Турции, 4 (четыре) – компаниям из Ливана.
Одно судно ожидает разрешения с 17.11.18, одно – с 22.11.18, пять – 23.11.18, два – с 24.11.18, четыре – с 2511.18, три – с 26.11.18, три – с 27.11.18, одно – с 28.11.18. Последнее судно в порт Бердянск было пропущено 24 ноября 2018. Последнее судно в порт Мариуполь было пропущено 24 ноября 2018.
Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью 17 795 тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу. 2. На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход 9 (девять) судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Greece, Austria, Malta), шесть – компаниям Турции.
Одно судно стоит с 23.11.18, три судна – с 24.11.18, одно – с 25.11.18, два – с 26.11.18, два – с 27.11.18.
Отметим, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемность 3175 тонн, направлявшийся в Констанцу, Румыния, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Ожидал разрешения с 08:00 23.11.18 до 11:00 27.11.18.
Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 (два судна).
Для объективности, заметим, что 30 ноября движения в Керченском проливе нет из-за шторма. Таким образом, погода усугубляет действия властей РФ
Так подавать в международные суды на рашку за все потери, записывать абсолютно всё в блокнотик. Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***?
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious написав: Так подавать в международные суды на рашку за все потери, записывать абсолютно всё в блокнотик. Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***?
А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь . Может год, может полтора, а потом еще процесс взыскания на пару лет.