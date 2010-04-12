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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 69956996699769986999> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 950 1. Нет сбережений в валюте 10% 95 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 132 5. более 75% 64% 606 Всього голосів : 950 Додано: Суб 01 гру, 2018 19:16 ЛАД написав: С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.

В последнее время очень часто от обсуждения взглядов на форуме уходят к обсуждению личностей .

Меня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.

С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.

Вопрос о личности пишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.

Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.

И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".



Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.

Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить". С вашего разрешения немного отклонюсь от профиля ветки.В последнее время очень часто от обсужденияна форуме уходят к обсуждениюМеня, конечно, удивила история с Оксаной - не понимаю смысла мужику притворяться молодой девушкой. Но с другой стороны это общий минус анонимности интернета - сильно подозреваю, что достаточно многие, пишущие здесь, говорят о себе, скажем так, не совсем правду. Но это их дело.С той же "Оксаной" - он придумал себе биографию, но посты писал обычно вполне адекватные, я со многим был согласен и из-за того, что "Оксана" оказался мужчиной, не откажусь от плюсов, кот. "ей" ставил.Вопрос опишущего меня интересует, пожалуй, только в двух случаях.Когда человек практически ни одного поста не пишет по теме форума, а занимается только поиском и разоблачением "зрады", причём к "зраде" относит любое отклонение от "генеральной линии" (как он её понимает), а практически - отклонение от своих взглядов.И второе, когда человек регулярно хамит и оскорбляет оппонентов, клеит ярлыки. Обычно это люди с неустойчивой психикой, достаточно легко меняющие "ура" на "всё пропало". Хотя бывает и наоборот - человек тупо упирается в свою точку зрения, вообще не воспринимая других аргументов, а возражающих ему сходу записывает во "враги народа".Короче. Прошу всех - давайте всё же больше обсуждать взгляды, точку зрения, а не личности пишущих.Надеюсь, этот пост не воспримут, как мою попытку "учить жить".

Приятно удивлен, что у людей остались трезвые мысли, логика в мышлении, способность оценивать события с самых разных сторон, что свидетельствует о хорошем жизненном опыте, хорошем образовании и способности созидать полезное и доброе для большинства.



Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года. Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?



Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я. И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.



По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.



Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.



Что касается курса доллара на межбанке, то пару недель назад очевидно был баланс спроса и предложения (НБУ не активничал на межбанке). А сейчас появились две разнонаправленные силы на . Первая - это блокирование портов, а значит резкое падение экспорта украинской стали, объем которой составляет приблизительно 23,6% в общем объеме украинского экспорта. Вторая сила - это резкое снижение цен на нефть от последнего максимума приблизительно на 30% (причина - глобальное совершенствование новых ДВС, тренд на мало объемные ДВС, рост количества электротранспорта на дорогах по всему миру). Вероятно Трампу доложили о риске затоваривания на нефтяном рынке и он именно поэтому санкции снова ввел по отношению к Ирану, чтобы уменьшить крутизну снижения цен на нефть. В связи с вышеизложенным считаю, что ситуация в Азове требует самого пристального внимания. Как бы там не было, а металлургам надо искать пути вывоза металла за рубеж. Если удастся, то вздохнем весной и курс гривни может вырасти. Если же нет, то курс гривни немного девальвирует. Немного, так как разнонаправленные силы в принципе друг друга компенсируют, но, понятное дело, что не синхронно. Приятно удивлен, что у людей остались трезвые мысли, логика в мышлении, способность оценивать события с самых разных сторон, что свидетельствует о хорошем жизненном опыте, хорошем образовании и способности созидать полезное и доброе для большинства.Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года.Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я.И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.Что касается курса доллара на межбанке, то пару недель назад очевидно был баланс спроса и предложения (НБУ не активничал на межбанке). А сейчас появились две разнонаправленные силы на . Первая - это блокирование портов, а значит резкое падение экспорта украинской стали, объем которой составляет приблизительно 23,6% в общем объеме украинского экспорта. Вторая сила - это резкое снижение цен на нефть от последнего максимума приблизительно на 30% (причина - глобальное совершенствование новых ДВС, тренд на мало объемные ДВС, рост количества электротранспорта на дорогах по всему миру). Вероятно Трампу доложили о риске затоваривания на нефтяном рынке и он именно поэтому санкции снова ввел по отношению к Ирану, чтобы уменьшить крутизну снижения цен на нефть. В связи с вышеизложенным считаю, что ситуация в Азове требует самого пристального внимания. Как бы там не было, а металлургам надо искать пути вывоза металла за рубеж. Если удастся, то вздохнем весной и курс гривни может вырасти. Если же нет, то курс гривни немного девальвирует. Немного, так как разнонаправленные силы в принципе друг друга компенсируют, но, понятное дело, что не синхронно. buratinyo

Повідомлень: 980 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1685 раз. Подякували: 311 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 19:24 Навуходоносор написав: buratinyo написав: Законодательно вывод капитала запрещен при классическом ВП, если не ошибаюсь. Законодательно вывод капитала запрещен при классическом ВП, если не ошибаюсь.

Я тоже слышал. Здесь не классический вывод капитала, здесь пытаются пресечь классический уход от налогообложения) Я тоже слышал. Здесь не классический вывод капитала, здесь пытаются пресечь классический уход от налогообложения)



А хто ж это знает, дорогой товарищ? (с) Вывод или уход?



Все зависит от того, кто именно это делает, а также от размеров и их влияния на межбанковский курс. Вдруг импортеры полностью сдуются и никто валюту не будет покупать? Тогда это будет вывод капитала. А если экспорт сдуется серьезно, то тогда это будет уходом от налогообложения. А хто ж это знает, дорогой товарищ? (с) Вывод или уход?Все зависит от того, кто именно это делает, а также от размеров и их влияния на межбанковский курс. Вдруг импортеры полностью сдуются и никто валюту не будет покупать? Тогда это будет вывод капитала. А если экспорт сдуется серьезно, то тогда это будет уходом от налогообложения. buratinyo

Повідомлень: 980 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1685 раз. Подякували: 311 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 19:30 Yuri_61 написав: Ничего, так как сливатся надо па30, откупаться па26.хх

Увы и ах, но момент слива уже упущен (па 30). Но Вы и так это знаете. Чем сильней панические настроения на валютном рынке, тем быстрее всё возвращается к прежним курсам. Но и это Вы прекрасно знаете.

Валютные качели и всё такое...

Прочите статейку по этому поводу. Имхо, полезная

https://minfin.com.ua/2018/09/28/35066872/ Ничего, так как сливатся надо па30, откупаться па26.ххУвы и ах, но момент слива уже упущен (па 30). Но Вы и так это знаете. Чем сильней панические настроения на валютном рынке, тем быстрее всё возвращается к прежним курсам. Но и это Вы прекрасно знаете.Валютные качели и всё такое...https://minfin.com.ua/2018/09/28/35066872/

Не так корисна стаття, як коменти до неї. Не так корисна стаття, як коменти до неї. ihorkyiv Повідомлень: 280 З нами з: 01.05.17 Подякував: 32 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 19:39 Qwerty написав: Яке питання, такий і той хто запитує... Вийдіть з машини - підійдіть і запитайте! А я сьогодні в Італії... Температура плюс 15, навкруги повно людей з дітьми, ресторани забиті, купа вболівальників, через годину видвигаюсь на матч Фіорентина - Ювентус! Ну і наостанок, і зліва і справа, і попереду кругом чути українську і російську мови... Замість розповіді про своє депресивне село і себе ж такого, можете навести хоч один аргумент чому українець повинен покинути Італію і повернутися у ваше село до таких як ви?! Яке питання, такий і той хто запитує... Вийдіть з машини - підійдіть і запитайте! А я сьогодні в Італії... Температура плюс 15, навкруги повно людей з дітьми, ресторани забиті, купа вболівальників, через годину видвигаюсь на матч Фіорентина - Ювентус! Ну і наостанок, і зліва і справа, і попереду кругом чути українську і російську мови... Замість розповіді про своє депресивне село і себе ж такого, можете навести хоч один аргумент чому українець повинен покинути Італію і повернутися у ваше село до таких як ви?!

Мой вопрос прост, если ТАК много уехало в Европу, то почему ещё бОльше здесь осталось ?

Тем более остались социально и экономически активные. Мой вопрос прост, если ТАК много уехало в Европу, то почему ещё бОльше здесь осталось ?Тем более остались социально и экономически активные. Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах pesikot

Повідомлень: 1802 З нами з: 31.08.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 19:42 flyman написав: tea написав: дарий написав: Надеюсь, большинство - за.

Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.

Надеюсь, большинство - за.Валютная ветка никак не должна превратиться в поле политоличных разборок.

Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.

Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви. Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.

Ви хотіли написати "не за Гаранта"? Ви хотіли написати "не за Гаранта"?

Чому Ви так думаєте? Чому Ви так думаєте? tea Повідомлень: 16075 З нами з: 15.11.08 Подякував: 423 раз. Подякували: 2086 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 20:02

https://www.youtube.com/watch?v=99m8tkj ... 2394743394 Мала Кондопога - респект!!! tea Повідомлень: 16075 З нами з: 15.11.08 Подякував: 423 раз. Подякували: 2086 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 20:04 Блокада прохода через Керченский пролив продолжается, последние суда в Бердянск и Мариуполь заходили в Азовское море 24 ноября.

Последние два судна из Азовского моря вышли 27 ноября.



Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 18.

2 ч. ·

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (228) - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти.

Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - мабуть щось знає, що відмовився від контракту...

А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.



Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 14.

Вчера в 18:38 ·

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (226) - зведення на 15:00 за київським часом 30.11.2018. Отже. Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє (публікую російською, що за поребриком не посилалися на труднощі перекладу):

1.

В Керченском проливе на входе в Азовское море находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты 20 (двадцать) судов. 5 (пять) из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Austria, Netherlands, Malta Germany, Bulgaria). 8 (восемь) судов принадлежат компаниям Турции, 4 (четыре) – компаниям из Ливана.



Одно судно ожидает разрешения с 17.11.18, одно – с 22.11.18, пять – 23.11.18, два – с 24.11.18, четыре – с 2511.18, три – с 26.11.18, три – с 27.11.18, одно – с 28.11.18.

Последнее судно в порт Бердянск было пропущено 24 ноября 2018. Последнее судно в порт Мариуполь было пропущено 24 ноября 2018.



Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью 17 795 тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу.

2.

На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход 9 (девять) судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Greece, Austria, Malta), шесть – компаниям Турции.



Одно судно стоит с 23.11.18, три судна – с 24.11.18, одно – с 25.11.18, два – с 26.11.18, два – с 27.11.18.



Отметим, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемность 3175 тонн, направлявшийся в Констанцу, Румыния, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Ожидал разрешения с 08:00 23.11.18 до 11:00 27.11.18.



Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 (два судна).



Для объективности, заметим, что 30 ноября движения в Керченском проливе нет из-за шторма. Таким образом, погода усугубляет действия властей РФ Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 01 гру, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29312 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2872 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 20:24 zzzzzz написав: Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 18.

2 ч. ·

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (228) - другий раз за останній тиждень (і ці випадки вперше за весь период Азовської кризи) спостерігаємо, коли судна не витримують тривалого очікування і уходять за іншими завданнями, відмовляючись від рейсів в українські порти.

Сьогодні, 01.12.2018 таке рішення прийняв судновласник танкера MUBARIZ IBRAHIMOV (IMO: 9575292), прапор країни ЄС Flag: Malta, судновласник - величезна турецько-азербайджанська компанія PALMALI SHIPPING - мабуть щось знає, що відмовився від контракту...

А вперше Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNew зафіксувала таку ситуацію, коли турецький суховантаж ATA (IMO: 9521899) вантажопідйомністю 17 795 тонн - після семиденного очікування (з 16:00 21.11.18 до 22:00 28.11.18) він відмовився від виконання рейсу в Маріуполь і пішов до Одеси.



Andrii Klymenko с Oleksandr Polischuk и ещё 14.

Вчера в 18:38 ·

#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (226) - зведення на 15:00 за київським часом 30.11.2018. Отже. Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews повідомляє (публікую російською, що за поребриком не посилалися на труднощі перекладу):

1.

В Керченском проливе на входе в Азовское море находится в ожидании разрешения на проход в украинские порты 20 (двадцать) судов. 5 (пять) из них принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Austria, Netherlands, Malta Germany, Bulgaria). 8 (восемь) судов принадлежат компаниям Турции, 4 (четыре) – компаниям из Ливана.



Одно судно ожидает разрешения с 17.11.18, одно – с 22.11.18, пять – 23.11.18, два – с 24.11.18, четыре – с 2511.18, три – с 26.11.18, три – с 27.11.18, одно – с 28.11.18.

Последнее судно в порт Бердянск было пропущено 24 ноября 2018. Последнее судно в порт Мариуполь было пропущено 24 ноября 2018.



Отметим, что турецкий сухогруз ATA (IMO:9521899) грузоподъемностью 17 795 тонн после семидневного ожидания (с 16:00 21.11.18 по 22:00 28.11.18) отказался от выполнения рейса в Мариуполь и ушел в Одессу.

2.

На якорной стоянке на выходе из Азовского моря (у входа в Керченский пролив) находятся в ожидании разрешения на проход 9 (девять) судов. Три принадлежат компаниям из стран ЕС или зарегистрированы под флагами стран ЕС (Greece, Austria, Malta), шесть – компаниям Турции.



Одно судно стоит с 23.11.18, три судна – с 24.11.18, одно – с 25.11.18, два – с 26.11.18, два – с 27.11.18.



Отметим, что немецкий сухогруз SCHILLPLATE (IMO: 9505285), грузоподъемность 3175 тонн, направлявшийся в Констанцу, Румыния, после 99 часов ожидания вернулся в порт Бердянск. Ожидал разрешения с 08:00 23.11.18 до 11:00 27.11.18.



Последние суда на выход из Азовского моря были пропущены 27 ноября 2018 (два судна).



Для объективности, заметим, что 30 ноября движения в Керченском проливе нет из-за шторма. Таким образом, погода усугубляет действия властей РФ



Так подавать в международные суды на рашку за все потери, записывать абсолютно всё в блокнотик.

Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***? Так подавать в международные суды на рашку за все потери, записывать абсолютно всё в блокнотик.Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***? Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых...... Captain Obvious Повідомлень: 1015 З нами з: 05.11.10 Подякував: 0 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 20:25 ihorkyiv написав: Економічна та валютна ситуація залежить від дій влади. Економічних передумов для змін на валютному ринку немає. https://www.slovoidilo.ua/2018/11/30/po ... zhyt-vlady Економічна та валютна ситуація залежить від дій влади. Економічних передумов для змін на валютному ринку немає.

"Выше 13 не будет никогда!" "Выше 13 не будет никогда!" Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10982 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3401 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 гру, 2018 20:26 Captain Obvious написав:

Так подавать в международные суды на рашку за все потери, записывать абсолютно всё в блокнотик.

Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***? Так подавать в международные суды на рашку за все потери, записывать абсолютно всё в блокнотик.Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***?



А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь . Может год, может полтора, а потом еще процесс взыскания на пару лет. А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь . Может год, может полтора, а потом еще процесс взыскания на пару лет. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 29312 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2872 раз. Подякували: 4768 раз. Профіль 9 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 69956996699769986999> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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