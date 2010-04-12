Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года. Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?
Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я. И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.
По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.
Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.
tea написав:Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти. Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.
Ви хотіли написати "не за Гаранта"?
Чому Ви так думаєте?
на гілці КРЖН тільки "такого,саме такого ..", а як ти крутиш носом, то або пишуть, що "або ти диб-іл або ольгінець"... третього не дано
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Юра, чего ты ко мне прицепился, я что не верно написал что судебное разбирательство это длительный процесс?
ты не только это написал. тогда объясни, из каких источников ты сделал вывод, что сейчас это никому не интересно делать. если это лишь твои предположения, то целесообразно писать что-то вроде "имхо". иначе местные пенсионеры-неврастеники, с триколорами под подушкой, забьются в падучей от внезапно навалившейся зрады.
zzzzzz написав:Юра, чего ты ко мне прицепился, я что не верно написал что судебное разбирательство это длительный процесс?
ты не только это написал. тогда объясни, из каких источников ты сделал вывод, что сейчас это никому не интересно делать. если это лишь твои предположения, то целесообразно писать что-то вроде "имхо". иначе местные пенсионеры-неврастеники, с триколорами под подушкой, забьются в падучей от внезапно навалившейся зрады.
Хотя бы из того что я еще не видел ни одного заявления о поиске юристов для составления иска и подачи в суд. Когда увижу,обязательно напишу. Обявленных тендеров на данный момент нет.