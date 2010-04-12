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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6996699769986999>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:26

Re: Валютный рынок в контексте

Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года. Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?

Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я. И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.

По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.

Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.


всем никам буратино - :!:

:( :oops: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:35

  Captain Obvious написав:Или наше правительство может только денег простить по миру, а как наехать на путинленд юридическими способами, так язык в ж***?

у вас есть хороший шанс подзаработать.
помогите правительству и компаниям с гос. собственностью исполнить имеющиеся решения судов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:35

Re: Валютный рынок в контексте

Ныне правят кэптен блейки...

Слава! Умнички! :!:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 01 гру, 2018 20:37, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:37

  Yuri_61 написав:.......
Ничего, так как сливатся надо па30, откупаться па26.хх
Увы и ах, но момент слива уже упущен (па 30). ...

А что, уже было "па30"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:38

  zzzzzz написав:А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь . Может год, может полтора, а потом еще процесс взыскания на пару лет.

а ничего, что недавно по Ощадбанку решение принято?
или, может, ты считаешь, что Международный арбитражный суд сам по-себе заседал, да еще и по собственной инициативе?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:40

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:А у вас есть сомнения, сейчас накануне выборов это никому не интересно делать, это длительный путь . Может год, может полтора, а потом еще процесс взыскания на пару лет.

а ничего, что недавно по Ощадбанку решение принято?
или, может, ты считаешь, что Международный арбитражный суд сам по-себе заседал, да еще и по собственной инициативе?


Юра, чего ты ко мне прицепился, я что не верно написал что судебное разбирательство это длительный процесс?
Да пока обьявят тендер на поиск юристов и подпишут договор может пройти пол года
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:42

  Навуходоносор написав:........
Сорри. Чисто треп. Так Толевас оказался О_О?
Я к чему. Посты были сформулированы, ИМХО, по-другому.

Кем оказался Толевас, честно говоря, не знаю и особо не интересно. Разве что из любопытства.
Вторую Вашу строку не понял.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:43

  tea написав:
  flyman написав:
  tea написав:Хочемо ми того чи ні,але вибори будуть впливати на події на валютному ринку.Добре,що хоч вихідними дозволяють поспілкуватись про кандидатів в президенти.
Єдине прохання до форумчан,щоб толерантно відносились один до одного.Навіть якщо опонент голосуватиме за іншого кандидата,ніж ви.

Ви хотіли написати "не за Гаранта"?

Чому Ви так думаєте? :mrgreen:

на гілці КРЖН тільки "такого,саме такого ..", а як ти крутиш носом, то або пишуть, що "або ти диб-іл або ольгінець"... третього не дано
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:44

  zzzzzz написав:Юра, чего ты ко мне прицепился, я что не верно написал что судебное разбирательство это длительный процесс?

ты не только это написал.
тогда объясни, из каких источников ты сделал вывод, что сейчас это никому не интересно делать.
если это лишь твои предположения, то целесообразно писать что-то вроде "имхо".
иначе местные пенсионеры-неврастеники, с триколорами под подушкой, забьются в падучей от внезапно навалившейся зрады.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:47

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Юра, чего ты ко мне прицепился, я что не верно написал что судебное разбирательство это длительный процесс?

ты не только это написал.
тогда объясни, из каких источников ты сделал вывод, что сейчас это никому не интересно делать.
если это лишь твои предположения, то целесообразно писать что-то вроде "имхо".
иначе местные пенсионеры-неврастеники, с триколорами под подушкой, забьются в падучей от внезапно навалившейся зрады.


Хотя бы из того что я еще не видел ни одного заявления о поиске юристов для составления иска и подачи в суд. Когда увижу,обязательно напишу.
Обявленных тендеров на данный момент нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 6996699769986999>
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