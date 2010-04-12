Додано: Суб 01 гру, 2018 20:26

Меня здесь модераторы банили часто, причем иногда навсегда с 2008 года. Приблизительно тогда я начал интересоваться макроэкономикой и составлением различных планов. Причина банов - не совпадение с какими-то навязанными взглядами, что нормально, как мне кажется. У меня с близкими друзьями взгляды на некоторые вещи не совпадают. Что говорить о форуме на основе анонимности тогда?Но благодаря форуму этому я понял, что есть дураки еще намного большие, чем я. И что самое главное - их очень много, что дает надежду и мотивацию что-то делать созидательное в оставшейся жизни. Мои ники все связаны были с Буратино, одним из любимых моих персонажей - buratino, buratinko, buratina и тому подобные. Все и не помню, а ДС почему-то всегда радовался, когда меня разоблачал.По-моему мнению, конфликты на форумах это неизбежно из-за различий в системах ценностей людей разного возраста, ну и пола.Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.всем никам буратино -