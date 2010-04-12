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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6996699769986999

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 950
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:49

Re: Валютный рынок в контексте

Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:51

  pesikot написав:
  Tolevas написав:А депрессивное село носит название Конча-Заспа :)

Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная :)
Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу.
Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто, из-за которых образовались тянучки в моем селе ? :)

Мда... На таке питання будь-яка відповідь буде дурніша за питання! Але спробую... А у вас слово многіє повинно означати всі?! У вас, якщо було 100тисяч гривень, а потім залишилось 70тисяч, то теж виникає аналогічне питання, що це за гроші?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:52

  buratinyo написав:...........
Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.
....

Только аккуратно. На этом можно хорошо влететь, все эти прогнозы вероятностные, причём вероятность оценить весьма сложно (скорее, невозможно).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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  #<1 ... 6996699769986999
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