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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:49
Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:51
pesikot написав: Tolevas написав:
А депрессивное село носит название Конча-Заспа
Александр Грыгорович, даже для вас эта шутка несмешная
Вы прекрасно знаете, в каком селе я живу.
Итак, вопрос прежний, если много народу выезжают из Украины, то кто все эти люди на авто, из-за которых образовались тянучки в моем селе ?
Мда... На таке питання будь-яка відповідь буде дурніша за питання! Але спробую... А у вас слово многіє повинно означати всі?! У вас, якщо було 100тисяч гривень, а потім залишилось 70тисяч, то теж виникає аналогічне питання, що це за гроші?!
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:52
buratinyo написав:
...........
Что касается валюты, то просмотрев вчера графики отдельных товаров заметил, что есть жесткая цикличность на графиках. Хотел ее увязать с индексом доллара и ... понял, что надо заниматься биржевой торговлей потихоньку - можно прогнозировать скорые взлеты цен на кофе, сахар в долларовом выражении.
....
Только аккуратно. На этом можно хорошо влететь, все эти прогнозы вероятностные, причём вероятность оценить весьма сложно (скорее, невозможно).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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