Yuri_61 написав:Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...
Хотіли Ксюху? Ви - третій в черзі. Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо. Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали? Пізнайко!!!
Qwerty написав:Відсоток тих, хто захоче повернутися буде мізерний!
Любий друже.Я не сумніваюсь,що практично ніхто не захоче повертатись в Україну. Я лише писав - а що робити в кризу,коли буде скорочення робочих місць і поляки з Даній та Англій будуть повертатись в Польщу,то українці змушені будуть на деякий час повертатись в Україну.
zzzzzz написав:...Почему тендер до сих пор не обьявлен по задержкам?
кем именно, уточни пож. грузоотправителем? грузополучателем? перевозчиком? ГП Мариупольский морской торговый порт? Администрацией морских портов, Министерством инфраструктуры, Минюстом? у кого убытки, Женя? они посчитаны? или еще считаются? а может кто-то изучает практику? а может кто-то уже изучил, пока ты в лодке "Зрада" плывешь, и рекомендует ждать с исками до удобного политического момента?
зы. даже ты два года ждал с иском по Укрнафте, пока кое кто (не помнишь, случайно, кто?) не сделал болванку претензии и не вложил её тебе в руки, бесплатно.
Твоей болванкой я не пользлвался, нашел юриста через своего старого брокера, точнее он сам разослал предложение.
Юр, а вот кто должен считать убытки ты лучше меня понимаешь. Ахметов не будет эти иски подавать. Насчет других операторов ВЭД не могу сказать.
Yuri_61 написав:Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...
Хотіли Ксюху? Ви - третій в черзі. Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо. Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали? Пізнайко!!!
на гілці КРЖН тільки "такого,саме такого ..", а як ти крутиш носом, то або пишуть, що "або ти диб-іл або ольгінець"... третього не дано
Ви явно мене з кимсь плутаєте.
я загалом, без плутання з кимось
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
це вже схоже на "пороблено", або така карма в нього
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Хотя бы из того что я еще не видел ни одного заявления о поиске юристов для составления иска и подачи в суд. Когда увижу,обязательно напишу. Обявленных тендеров на данный момент нет.
это банальная отговорка, Женя. ты прекрасно понимаешь, сколько прошло времени от начала блокировки прохода судов до сегодняшнего дня. и прекрасно понимаешь, сколько времени готовятся задания для подготовки тендеров. ты сел в лодку "зрада" и вылазить из неё не собираешься, вплоть до прибытия в порт назначения. ты ведь здравый человек, тем более, "живешь своим умом". не уподобляйся...
Личная переписька грамотных Брокеров где-то, даже , возбуждает... местами..
Но, то таке.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 01 гру, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.