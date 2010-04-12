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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 699869997000700170027003>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 951
1. Нет сбережений в валюте
10%
95
2. до 20%
5%
49
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
132
5. более 75%
64%
606
Всього голосів : 951
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:20

Раз уж тут на выходных обсуждают всё что угодно, ось Вам новость (хотя, ничего нового):

Экспресс "Киев - аэропорт Борисполь" заглох посреди дороги (видео) на следующий день после его запуска Президентом

https://www.autocentre.ua/kommercheskie/video-kommercheskie/ekspress-kiev-borispol-zagloh-posredi-dorogi-video-767456.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:24

  Yuri_61 написав:Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...

Хотіли Ксюху? :mrgreen:
Ви - третій в черзі. :wink:
Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо. :oops:
Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали?
Пізнайко!!!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:26

Re: Валютный рынок в контексте

Юрчика Т как всегда колбасит...

Вот кому бы Ксюху!!!

А то Зрада-зрада...

:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:27

  Qwerty написав:Відсоток тих, хто захоче повернутися буде мізерний!

Любий друже.Я не сумніваюсь,що практично ніхто не захоче повертатись в Україну.
Я лише писав - а що робити в кризу,коли буде скорочення робочих місць і поляки з Даній та Англій будуть повертатись в Польщу,то українці змушені будуть на деякий час повертатись в Україну.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:27

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:...Почему тендер до сих пор не обьявлен по задержкам?

кем именно, уточни пож.
грузоотправителем?
грузополучателем?
перевозчиком?
ГП Мариупольский морской торговый порт?
Администрацией морских портов, Министерством инфраструктуры, Минюстом?
у кого убытки, Женя?
они посчитаны? или еще считаются?
а может кто-то изучает практику? а может кто-то уже изучил, пока ты в лодке "Зрада" плывешь, и рекомендует ждать с исками до удобного политического момента?

зы. даже ты два года ждал с иском по Укрнафте, пока кое кто (не помнишь, случайно, кто?) не сделал болванку претензии и не вложил её тебе в руки, бесплатно.


Твоей болванкой я не пользлвался, нашел юриста через своего старого брокера, точнее он сам разослал предложение.

Юр, а вот кто должен считать убытки ты лучше меня понимаешь. Ахметов не будет эти иски подавать. Насчет других операторов ВЭД не могу сказать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:28

  tea написав:
  Yuri_61 написав:Не могу поверить, что Ксюха (онаже Oxana Anaxo) - это фейк. Ксюха мне в личку отвечала. Я даже хотел с ней познакомится. Представлял, вот она на роликах, симпатишная программистка, айтишница - отличница, умничка. Мечтал с ней затусить.. А тут такой облом...

Хотіли Ксюху? :mrgreen:
Ви - третій в черзі. :wink:
Другий в черзі,хто її хотів,був Лібо. :oops:
Ну а перший в черзі,кгм....,хто б Ви думали?
Пізнайко!!!


А сам Цезарь вне подозрений? :D :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:29

  tea написав:
  flyman написав:
  tea написав:Чому Ви так думаєте? :mrgreen:

на гілці КРЖН тільки "такого,саме такого ..", а як ти крутиш носом, то або пишуть, що "або ти диб-іл або ольгінець"... третього не дано

Ви явно мене з кимсь плутаєте.

я загалом, без плутання з кимось
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:30

  flyman написав:
  tea написав:
  flyman написав:на гілці КРЖН тільки "такого,саме такого ..", а як ти крутиш носом, то або пишуть, що "або ти диб-іл або ольгінець"... третього не дано

Ви явно мене з кимсь плутаєте.

я загалом, без плутання з кимось

Я,мабуть,не зрозумів формулювання повідомлення.
Вибачте.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:30

  Вкладчик1234 написав:Раз уж тут на выходных обсуждают всё что угодно, ось Вам новость (хотя, ничего нового):

Экспресс "Киев - аэропорт Борисполь" заглох посреди дороги (видео) на следующий день после его запуска Президентом

https://www.autocentre.ua/kommercheskie/video-kommercheskie/ekspress-kiev-borispol-zagloh-posredi-dorogi-video-767456.html

це вже схоже на "пороблено", або така карма в нього
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:32

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Хотя бы из того что я еще не видел ни одного заявления о поиске юристов для составления иска и подачи в суд. Когда увижу,обязательно напишу.
Обявленных тендеров на данный момент нет.

это банальная отговорка, Женя.
ты прекрасно понимаешь, сколько прошло времени от начала блокировки прохода судов до сегодняшнего дня.
и прекрасно понимаешь, сколько времени готовятся задания для подготовки тендеров.
ты сел в лодку "зрада" и вылазить из неё не собираешься, вплоть до прибытия в порт назначения.
ты ведь здравый человек, тем более, "живешь своим умом". не уподобляйся... :D


Личная переписька грамотных Брокеров где-то, даже , возбуждает... местами..
:roll:

Но, то таке.
Востаннє редагувалось дарий в Суб 01 гру, 2018 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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